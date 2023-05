Reino Unido corona al rey Carlos III

Carlos III y su esposa Camila serán coronados este sábado (06.05.2023) en una fastuosa ceremonia en Londres, evento inédito en el Reino Unido desde hace 70 años.

No obstante, no todos los británicos están felices con la histórica coronación. Horas antes del evento un grupo de activistas antimonárquicos estaba sacando de un camión sus pancartas con el lema "No es mi rey", cuando la policía detuvo a varios de ellos.

Otro grupo de miembros de la agrupación ecologista "Just Stop Oil" fueron asimismo detenidos y esposados en la zona. Esto "es algo que esperaríamos ver en Moscú, no en Londres", denunció Yasmine Ahmed, responsable de la oenegé Human Rights Watch. "Las protestas pacíficas permiten pedir cuentas a quienes están en el poder, algo a lo que el gobierno británico parece ser cada vez más reacio", agregó en referencia a una nueva ley aprobada urgentemente esta semana, que concede mayores poderes a la policía contra las protestas.

A pesar de los fracasados intentos de manifestaciones, a pocos metros de allí, miles de admiradores de los monarcas se agolpan desde primera hora de la mañana para ver pasar a los reyes, algunos desde hace días, tras las barreras colocadas en The Mall, la gran avenida que parte del Palacio de Buckingham.

En la Abadía de Westminster se encuentran los 2.300 invitados, incluidos figuras y líderes internacionales como la primera dama estadounidense Jill Biden, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o los reyes Felipe VI y Letizia de España, además de cientos de representantes de la sociedad civil británica. Ante sus ojos, y los de millones de telespectadores, serán consagrados en la cima de la monarquía británica, ocho meses después de subir al trono tras la muerte de Isabel II, que reinó durante siete décadas.

Acompañados por miles de militares y miembros de la realeza, los monarcas regresarán en una nueva procesión al Palacio de Buckingham, donde acompañados por su familia saludarán a la multitud desde el balcón.

DZC (efe, afp)