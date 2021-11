Reina Isabel exhorta a líderes mundiales para hacer frente común contra el cambio climático

La reina Isabel II del Reino Unido urgió este lunes a los líderes y delegados que asisten a la cumbre del clima COP26 en Glasgow (Escocia) que aúnen esfuerzos para combatir con compromisos concretos la crisis climática.

"Es necesario reconocer que ha pasado el tiempo de las palabras, es el momento de la acción", esgrimió en un mensaje pregrabado en vídeo la soberana británica, de 95 años, que no ha acudido en persona a la reunión climática por recomendación médica. "Los beneficios de estas acciones no estarán ahí para que los disfrutemos hoy nosotros: ninguno de nosotros vivirá para siempre. Pero hacemos esto no por nosotros, sino por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos", declaró.

La reina expresó su esperanza de que los mandatarios que tienen la responsabilidad de fijar los objetivos medioambientales de sus países para las próximas décadas logren "elevarse por encima de la política del momento" y tomen decisiones pensando en el futuro.

"Nadie entre nosotros subestima los retos a los que nos enfrentamos, pero la historia ha demostrado que cuando las naciones se unen en una causa común siempre hay espacio para la esperanza", afirmó la soberana, que en 2022 cumplirá siete décadas en el trono. (efe, afp)