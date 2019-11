Refugios para mujeres en Alemania: superpoblados

¿Qué habría sido de la vida de Kassandra (nombre cambiado por la redacción) si no hubiera encontrado abrigo en un refugio para mujeres en 2010? ¿Estaría sentada hoy aquí esta joven segura de sí misma, con una familia y dos hijos, que terminó su bachillerato y una formación técnica tras salir del refugio, y que ahora está estudiando una carrera universitaria? "Probablemente no", dice, con una risa contagiosa, esta mujer de origen sirio. "Todavía estoy muy agradecida".

Todos los días en Alemania, una pareja o expareja asesina a una mujer, o al menos lo intenta. Para Kassandra, es el hermano mayor, quien cada vez golpea más fuerte, en señal de desacuerdo con el estilo de vida de su hermana. Una noche, la joven de 19 años huye de su casa en el oeste de Alemania, deja atrás a sus padres y hermanos menores, y recibe un consejo de la Policía: llamar a un refugio para mujeres. "No podía quedarme un segundo más con mi familia, estaba presa. Quería liberarme, estaba harta", recuerda.

En Alemania, las mujeres pueden llamar a una línea de ayuda directa, a nivel nacional.

Primera parada para una nueva vida

Kassandra junta su dinero, sube a un tren y baja tres horas después, allí donde acaba de desocuparse un cupo en un refugio para mujeres. Lo fundamental: estar lo más lejos posible de casa. "No tenía nada, ni ropa, ni comida, nada", subraya Kassandra, pero el miedo a lo que vendrá se le quita rápidamente: "Una residente del refugio para mujeres me recogió, una compañera de infortunio, con quien todavía mantengo contacto. ¡Nunca olvidaré ese día!"

Durante seis meses, el refugio para mujeres es su nuevo hogar. Un refugio para mujeres con poco espacio, que también es un hogar para niños, porque muchas mujeres huyen con sus hijos. "Para mí, establecieron una habitación adicional debajo del techo para que yo pudiera estudiar allí para la escuela", recuerda Kassandra con una sonrisa. A principios de 2011, encuentra su propio departamento, con ayuda del refugio para mujeres. La nueva vida puede comenzar.

Mujeres entre 25 y 35 años buscan protección

Son historias como estas son las que motivan a Margarete Kramer y Ulrike Große-Kreul a trabajar cada día, con absoluto compromiso con su causa. Ambas llevan 30 años trabajando en la Casa-Refugio de Bonn, escuchando a las mujeres que se atreven a acercarse al Centro de Asesoría, recogiendo a las que huyen de la violencia doméstica en medio de la noche, y mediando entre las residentes de la superpoblada casa-refugio cuando la situación estalla.

"La mayoría de las mujeres tienen entre 25 y 35 años, y provienen de todas las clases sociales", explica Große-Kreul, y Kramer agrega con una sonrisa: "Pero también tuvimos una mujer de 70 años aquí. Ella nos dijo que si hubiera sabido de los refugios para mujeres, ¡habría dejado a su esposo mucho antes!"

"En las casas-refugio hay más 'mujeres con trasfondo migratorio' que 'alemanas blancas'. Pero el motivo es claro: las inmigrantes tienen menos apoyo social, menos posibilidades de refugiarse con sus familias o amigos", explicó a DW Eva Risse, psicóloga del Centro de Asesoría y la Casa-Refugio de la asociación "Mujeres ayudan a Mujeres", en Bonn, hace ya un lustro.

Alemania no protege suficientemente a sus mujeres

Muchas mujeres vienen con sus hijos al Centro de Asesoría para mujeres en Bonn.

Pero la realidad en este país es que hay muy pocos refugios para demasiadas mujeres que buscan protección. Faltan un total de 15.000 capacidades en toda Alemania. Esta mañana, el Centro de Asesoría tuvo que consolar a una mujer de Aquisgrán, que ya creía contar con un cupo en la Casa-Refugio de Bonn.

Solo hay amparo para 44 personas, incluidos los niños, en este refugio para mujeres que buscan protección en Bonn, una ciudad de 330.000 habitantes. "Tenemos que rechazar a una mujer cada día, porque simplemente no tenemos sitio", lamenta Ulrike Große-Kreul.

La violencia llega hasta el asesinato

Y las consecuencias que enfrentan estas mujeres que buscan escapar de la violencia pueden ser dramáticas, incluso en casos en que han conseguido dar el salto al refugio, relatan las trabajadoras sociales: "Hemos visto a una mujer ser tiroteada por su marido frente a nuestros ojos y a los de sus hijos". Poco antes, este hombre había asegurado que estaba de acuerdo con la separación.

No fue un caso aislado. Un total de cuatro mujeres han sido asesinadas desde que Margarete Kramer y Ulrike Große-Kreul trabajan en el refugio para mujeres en Bonn. "Es también muy duro para nosotras, por supuesto", dice Kramer. Cada vez que una mujer en apuros llama, resuena el miedo a no poder evaluar adecuadamente el peligro en el que se encuentra.

Tras diez años, el miedo sigue ahí

Cuando acuden mujeres jóvenes como Kassandra, todos los mecanismos se activan para ayudar rápidamente. Algunas de ellas quieren devolver algo de esa ayuda más tarde. Como Kassandra, que hoy ayuda a mujeres que están ahora en el refugio a encontrar un sitio donde vivir. "No estoy triste por las cosas que me tocaron, definitivamente volvería a hacerlo tal y como lo hice", asegura la estudiante mirando al pasado, y al presente: "ahora estoy bien".

El Centro de Asesoría para mujeres en Bonn ayuda a víctimas de violencia doméstica desde 1986.

Kassandra tuvo que hacer grandes sacrificios. No ha tenido absolutamente ningún contacto con su familia durante años: "no funcionaría". Sin embargo, lo que siente cada vez que se tropieza en la calle cn alguien que se parece a su hermano mayor no se ha ido: "Todavía tengo miedo, todos los días", insiste.

"Toda mujer debe poder conseguir sitio en un refugio"

Su insistente llamado a las mujeres que sufren violencia doméstica: "Tengan el coraje de irse y no esperen eternamente. Si realmente quieren, pueden hacerlo, incluso cuando estén o se sientan solas". En su momento, Kassandra contó con el apoyo de su novio, con quien tiene hoy una vida en común y dos hijos, y, por supuesto, con el del refugio para mujeres.

Por eso, los políticos alemanes no deberían ahorrar esfuerzos para respaldar una institución como esta, que puede salvar vidas, exige hoy Kassandra: "Aunque sea por dos semanas, toda mujer debe poder conseguir sitio en un refugio para mujeres". Ninguna mujer debe ser rechazada en pleno 2019".

