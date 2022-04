Refugiados sirios prestan ayuda

Anas, Faris y Abdul ayudan a los alemanes en la reconstrucción tras las inundaciones.

No es su primera labor humanitaria. En el verano de 2021 ya fueron a ayudar al valle del río Ahr. Una fuerte lluvia provocó el desbordamiento de ese río. La inundación y las gigantescas cantidades de lodo causaron daños multimillonarios. Anas, Faris y Abdul no lo dudaron y viajaron a la pequeña localidad de Sinzig, gravemente afectada por la catástrofe medioambiental. Al mismo tiempo llamaron a otros sirios refugiados en Alemania a unirse a la causa. Ahora, los tres voluntarios se mudaron al valle del Ahr. Los vecinos los recibieron allí con los brazos abiertos. Y aún queda mucho por hacer.

Un reportaje de Melina Grundmann y Bettina Stehkämper.

