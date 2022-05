Reducción del lago Mead revela más cadáveres, renovando el interés por la historia de la mafia de Las Vegas

Las Vegas se está viendo inundada por la leyenda sobre el crimen organizado después de que un segundo conjunto de restos humanos emergiera en una semana de las profundidades de un embalse del río Colorado, afectado por la sequía, a solo 30 minutos en coche del entro de Las Vegas.

"No se sabe lo que encontraremos en el lago Mead", dijo este lunes (09.05.2022) el exalcalde de Las Vegas Oscar Goodman. "No es un mal lugar para arrojar un cadáver", agregó.

Goodman, como abogado, representó a figuras de la mafia, incluido el malogrado Anthony "Tony la Hormiga" Spilotro, antes de ejercer tres mandatos como alcalde que bebía martinis y hacía apariciones públicas con una corista en cada brazo.

Se negó a dar nombres sobre quién podría aparecer en el vasto embalse formado por la presa Hoover entre Nevada y Arizona.

Mafiosos, interesados en el "control del clima"

"Estoy relativamente seguro de que no fue Jimmy Hoffa", dijo riendo. Pero añadió que muchos de sus antiguos clientes parecían interesados en el "control del clima", que es la expresión de la mafia para mantener el nivel del lago alto y los cadáveres en sus tumbas acuáticas.

En cambio, el mundo tiene ahora un cambio climático, y la superficie del lago Mead ha descendido más de 52 metros desde 1983.

El lago que sacia la sed de 40 millones de personas en ciudades, granjas y tribus de siete estados del suroeste ha descendido hasta un 30 % de su capacidad.

"Si el lago desciende mucho más, es muy posible que salgan a la superficie cosas muy interesantes", afirmó Michael Green, profesor de historia de la Universidad de Nevada, en Las Vegas, cuyo padre repartió blackjack durante décadas en casinos como el Stardust y el Showboat.

"No apostaría la hipoteca a que vamos a resolver quién mató a Bugsy Siegel", dijo Green, refiriéndose al infame gánster que abrió el Flamingo en 1946 en lo que sería el fomoso Strip de Las Vegas. Siegel fue asesinado a tiros en 1947 en Beverly Hills, California. Su asesino nunca ha sido identificado.

"Pero estoy dispuesto a apostar que habrá unos cuantos cadáveres más", dijo Green.

Un barril oxidado cerca de donde se encontró una víctima de un disparo.

Cadáver en un barril oxidado atascado

En primer lugar, el descenso del nivel del lago dejó al descubierto la toma de agua potable más alta de Las Vegas el 25 de abril, lo que obligó a la autoridad regional del agua a cambiar a una toma de lago profundo que completó en 2020 para seguir abasteciendo a los casinos, a los suburbios y a 2,4 millones de residentes y 40 millones de turistas al año.

El fin de semana siguiente, los navegantes vieron el cuerpo descompuesto de un hombre en un barril oxidado atascado en el barro de la costa recién expuesta.

El cadáver no ha sido identificado, pero la policía de Las Vegas dice que le habían disparado, probablemente entre mediados de los años 70 y principios de los 80, según los zapatos encontrados con él. La muerte se está investigando como un homicidio.

Unos días después, un equipo de noticias de KLAS-TV encontró un segundo barril, no muy lejos del primero. Estaba vacío.

Huesos a kilómetros de los barriles

El sábado, dos hermanas de los suburbios de Henderson que practicaban paddle boarding en el lago, cerca de un antiguo puerto deportivo, observaron huesos en la arena recién emergida a más de 9 millas (14,5 kilómetros) de los barriles.

Lindsey Melvin, que tomó fotos de su hallazgo, dijo que al principio pensaron que era el esqueleto de un borrego cimarrón nativo de la región. Un examen más detallado reveló una mandíbula humana con dientes. Llamaron a los guardas del parque y el Servicio de Parques Nacionales confirmó en un comunicado que los huesos eran humanos.

La policía de Las Vegas dijo el lunes que no había indicios inmediatos de juego sucio y que no estaban investigando. Se abrirá una investigación por homicidio si el forense del condado de Clark determina que la muerte fue sospechosa, dijo el departamento en un comunicado.

Restos humanos descubiertos en un banco de arena que ha salido a la superficie recientemente al retroceder el lago Mead. Una mirada más atenta reveló una mandíbula humana con dientes.

"Víctimas de ahogamiento" y de la mafia

Se descubrirán más cadáveres, pronosticó Geoff Schumacher, vicepresidente de The Mob Museum, una oficina de correos y un edificio federal del centro histórico de Las Vegas renovados que se inauguró en 2012 como The National Museum of Organized Crime & Law Enforcement.

"Creo que muchos de estos individuos habrán sido probablemente víctimas de ahogamiento", dijo Schumacher, refiriéndose a los navegantes y nadadores que nunca han sido encontrados. "Pero un barril tiene la firma de un golpe de la mafia. Meter un cuerpo en un barril. A veces lo tiraban al agua".

Tanto él como Green citaron la muerte de John "Handsome Johnny" Roselli, un mafioso de Las Vegas de mediados de los años 50 que desapareció en 1976 pocos días antes de que se encontrara su cuerpo en un barril de acero de 55 galones (208 litros) flotando frente a la costa de Miami.

David Kohlmeier, un exagente de policía que ahora es copresentador de un podcast de Las Vegas y de un incipiente programa de televisión llamado The Problem Solver Show, dijo el lunes que, tras ofrecer la semana pasada una recompensa de 5.000 dólares para buzos cualificados que encontraran los barriles en el lago, recibió noticias de personas de San Diego y Florida dispuestas a intentarlo.

Pero los funcionarios del Servicio de Parques Nacionales dijeron que eso no está permitido y que hay cientos de barriles en las profundidades, algunos de los cuales datan de la construcción de la presa Hoover en la década de 1930.

Kohlmeier dijo que también escuchó a familias de personas desaparecidas y sobre casos como el de un hombre sospechoso de haber matado a su madre y a su hermano en 1987, el de un empleado de hotel que desapareció en 1992 y el de un padre de Utah que se esfumó en la década de 1980.

"Es probable que se encuentren restos por todo el lago Mead", dijo Kohlmeier, incluidos los nativos americanos que fueron los primeros habitantes de la zona.

El mayor embalse de Estados Unidos, el lago Mead, suministra agua potable a 20 millones de personas desde Las Vegas hasta Los Ángeles.

Llevar alivio y cierre a las familias en duelo

Green dijo que los descubrimientos hacen que la gente hable no solo de los golpes de la mafia, sino de llevar alivio y cierre a las familias en duelo. Por no hablar de las crecientes marcas minerales blancas en las escarpadas paredes del lago que muestran dónde había agua.

"La gente hablará de esto por las razones correctas y por las equivocadas", dijo el profesor. "Van a pensar que vamos a resolver todos los asesinatos de la mafia. De hecho, puede que veamos algunos.

"Pero también hay que recordar que a la mafia no le gustaba que los asesinatos tuvieran lugar en la zona de Las Vegas, porque no les gustaba que la mala publicidad saliera a la luz bajo la fecha de Las Vegas".

Grave problema de agua

La razón correcta, según Green, es la evidencia visible de que el Oeste tiene un grave problema de agua. "El "anillo de bañeras" alrededor del lago es grande y cada vez más grande", dijo.

Cualquiera que sea la historia que surja sobre el cuerpo en el barril, Goodman predijo que se sumará a la historia de una ciudad que, con el agua del lago, surgió de un desierto cubierto de arbustos de creosota para convertirse en una meca del juego.

"Cuando era alcalde, cada vez que iba a una inauguración, me ponía a temblar por miedo a que se descubriera a alguien con quien me hubiera cruzado a lo largo de los años", dijo.

"Tenemos un fondo muy interesante", añadió Goodman. "Sin duda, contribuye a la mística de Las Vegas".

FEW (AP, The Guardian)