Recuperan pintura robada de alumno de Leonardo da Vinci

Una pintura al óleo de 500 años, robada de un museo en Nápoles, fue recuperada de un apartamento en las afueras de esa misma ciudad italiana, informó la policía local el martes.

El personal del museo San Domenico Maggiore ni siquiera sabía que faltaba el retrato de Cristo, ya que el recinto se encuentra cerrado desde que la segunda ola del brote de coronavirus azotó Italia en el otoño del año pasado.

Se cree que la obra de arte del siglo XVI fue pintada por Giacomo Alibrandi, un estudiante de Leonardo da Vinci.

Primeras conclusiones

La policía dijo que un aviso los llevó al apartamento en las afueras de la ciudad del sur de Italia el fin de semana. Los agentes encontraron la imagen escondida en el armario de un dormitorio. El dueño del apartamento, de 36 años, ha sido detenido bajo sospecha de haber recibido bienes robados.

La policía dijo que fue una "operación particularmente compleja" para localizar el retrato. Sin embargo, fue descubierto gracias a un trabajo policial "brillante y diligente", según el fiscal de Nápoles, Giovanni Melillo.

"No hubo denuncia al respecto y de hecho nos contactamos con el (museo de la iglesia) anterior, que no tenía conocimiento de su desaparición, ya que la sala donde se guarda el cuadro no ha estado abierta desde hace tres meses” debido a la pandemia de coronavirus. Dijo Melillo.

El retrato es una copia del famoso "Salvator Mundi" (Salvador del Mundo), atribuido al propio Leonardo da Vinci. La pintura original se vendió por un récord de 450 millones de dólares (370 millones de euros) en una subasta en Nueva York en 2017.

jsi/dj (Reuters, AFP)