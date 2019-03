Receptores de subsidio de desempleo se enferman más seguido

Pobreza en Estados Unidos

El pavo de Acción de Gracias

El cupón para recibir un pavo gratis en el Día de Acción de Gracias es para muchos neoyorquinos una luz en medio de tanta desesperanza. En 2013, dos tercios de la población de esa ciudad vivía en hogares en los que no había suficiente para comer, según informa la "Coalición contra el Hambre de Nueva York" (New York City Coalition Against Hunger).