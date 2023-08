Rapero Eminem prohíbe a candidato republicano usar su música

La superestrella del rap Eminem exigió al precandidato republicano, el multimillonario Vivek Ramaswamy, que se abstenga de utilizar la música del artista como parte de su campaña presidencial, informaron el lunes (28.08.2023) los medios de comunicación estadounidenses.

El rapero Eminem decidió tomar esta acción luego de que se viralizara un vídeo en el que Ramaswamy recita los versos del tema "Lose Yourself" durante la Feria Estatal de Iowa.

La compañía musical BMI escribió a Ramaswamy, en una carta fechada el 23 de agosto, que ya no concedería a su campaña la licencia para reproducir la música de Eminem: "BMI ha recibido correspondencia de Eminem, cuyo nombre profesional es Marshall B. Mathers III, expresando su objeción al uso de sus creaciones musicales (denominadas colectivamente como 'Eminem Works' -Obras de Eminem-) en la campaña de Vivek Ramaswamy. En consonancia con esta objeción, Eminem ha solicitado que BMI elimine todas las 'Eminem Works' del acuerdo existente", declaró la empresa.

Ramaswamy reacciona a solicitud

Representantes que dirigen la campaña de Ramaswamy confirmaron al medio CNN su intención de atender la petición de Eminem y dejar de poner su música en sus actividades de campaña.

Ramaswamy, que no tiene formación ni experiencia política, ha ido ganando adeptos en algunas encuestas de opinión pública. Se ha distinguido por tachar a sus competidores de "influenciados por intereses monetarios" y algunos lo llaman como una segunda versión del expresidente Donald Trump.

Durante su época como estudiante en la Universidad de Harvard, el aspirante a la presidencia por el Partido Republicano solía recitar letras libertarias con el nombre artístico de "Da Vek". Ahora intenta aprovechar esta faceta artística para poder convencer y ganar adeptos.

Los aspirantes republicanos a la presidencia de EE. UU.

El exejecutivo de 38 años, que ha hecho su riqueza en el rubro de biotecnología, tiene una fortuna avaluada en unos 950 millones de dólares y es un fiel defensor del mandato de Trump.

Actualmente, Ramaswamy ocupa el tercer puesto entre los candidatos republicanos -detrás de Ron DeSantis- que se presentan a las elecciones primarias presidenciales de Estados Unidos en 2024, pero muy por detrás del exmandatario estadounidense.

Destacó durante el reciente debate de las primarias republicanas -al que Trump no asistió- imitando el estilo antagonista de Trump. Algunos observadores creen que aspira a ser elegido como compañero de fórmula del expresidente republicano.

El rapero Eminem. Imagen: picture-alliance/dpa/H.Mata

Polémicas anteriores con artistas

Durante las dos últimas elecciones, conocidos artistas como Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith y Adele se quejaron de que sus canciones sonaban en los mítines de Donald Trump sin su permiso.

De hecho, los Rolling Stones amenazaron con una demanda si la campaña de Trump seguía utilizando el éxito clásico del grupo británico "You Can't Always Get What You Want".

