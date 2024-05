Ranking de los derechos LGBTQ en Europa: Malta a la cabeza

Con motivo del Día Internacional de Acción contra la Homofobia, la Transfobia, la Interfobia y la Bifobia, que se celebra el 17 de mayo, la organización europea de lobby LGBTQ+ (ILGA) publica el mapa del arco iris. LGBTQ+ son las siglas de lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer e intersexuales.

El mapa arco Iris, que se elabora desde hace once años, muestra la situación de la protección jurídica de las personas LGBTQ+ en toda Europa. La clasificación de los países la determina ILGA Europa según un amplio catálogo de criterios que abarca los derechos de las personas LGBTQ+ a la igualdad de trato con las personas heterosexuales, la protección contra los delitos de odio y la discriminación, la inclusión en las actividades sociales y la autodeterminación de género.

¿Qué porcentaje alcanzan los países?

La pequeña isla mediterránea de Malta lleva años en primer lugar, con 88 puntos de 100 posibles. Islandia le sigue en segundo lugar este año con 83 puntos.

En el grupo de cabeza de la Unión Europea figuran Bélgica, Luxemburgo, España, Dinamarca, Finlandia y Grecia, cada uno con más de 70 puntos. A grandes rasgos, cuanto más al norte y al oeste se encuentran los países en Europa, mejor están consagrados los derechos LGBTQ+.

Rusia, Azerbaiyán y Turquía ocupan los puestos más bajos de la clasificación. En la Unión Europea, Polonia ocupa el último lugar, con 17 puntos, tras diez años de gobierno del partido nacional conservador PiS. Tras el cambio de gobierno el año pasado, la clasificación podría mejorar el año que viene. El mapa arco iris se basa en datos de 2023.

Más visibilidad, más hostilidad

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ha presentado un exhaustivo estudio con motivo del Día contra la Homofobia. Quería saber cómo ven su propia situación las personas queer. 100.000 personas de toda Europa participaron en una encuesta en línea. Según la encuesta, las personas LGBTQ+ son más abiertas sobre su identidad. En las escuelas se habla más de estos temas que hace cinco años, cuando se realizó el último gran estudio de este tipo.

Identidad de género autodeterminada en Alemania: una reivindicación en una marcha en Colonia, en 2023. Imagen: Guido Schiefer/IMAGO

Al mismo tiempo, la discriminación, el acoso y la incitación al odio han aumentado en la vida cotidiana, según los encuestados. Más de una de cada diez personas LGBTQ+ ha sufrido agresiones violentas. Se trata de una cifra ligeramente superior a la de hace cinco años. "Podemos ver que la apertura ha aumentado. Las personas LGBTQ+ exigen que se les incluya en la sociedad con más frecuencia. Como hacen esto y son más visibles, especialmente los jóvenes, la tendencia es que también son más a menudo objeto de violencia y acoso", explica Miltos Pavlou, de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, quien dirigió el estudio.

Más odio en Internet

"Vemos un panorama más amplio. El odio y la violencia no sólo afectan a las personas LGBTQ+; también se trata de la propagación general del odio en Internet. Esperamos que la UE utilice nuevos instrumentos jurídicos para combatirlo con mayor eficacia", declaró Miltos Pavlou a DW. La agencia de derechos humanos no clasifica a países europeos. "No señalamos con el dedo a los países porque hay problemas en todos ellos, como el acoso en las escuelas". Además, varía mucho de un país a otro si se denuncian o no los delitos de odio y discriminación.

Katrin Hugendubel, de la asociación LGBTQ+ ILGA, también señala que el marco jurídico de un país, la realidad social y la aceptación social no siempre son necesariamente congruentes. En la legalmente muy restrictiva Hungría (puesto 30), con su gobierno nacional conservador, no existe el matrimonio para todos, pero en las encuestas más de la mitad de los húngaros están a favor.

