Rammstein: Lituania no abrirá caso, Berlín aún investiga

La fiscalía de Vilna concluyó que no hay meritos para abrir un caso contra la banda alemana Rammstein. Berlín, en cambio, aún sigue investigando.

El viernes 23.06.2023, la fiscalía de Vilna confirmó que no había abierto una investigación contra la banda Rammstein ni contra nadie más, como habían reportado algunos medios. Tras examinar la información para aclarar las circunstancias del incidente que rodeó el concierto de Rammstein en Vilna el 22 de mayo de este año, era "legítimo y justificado" no proceder con la causa, según el fallo. La Justicia de Lituania concluyó que no era necesario emprender diligencias. Tras dicho concierto, la joven norirlandesa Shelby Lynn había hecho graves acusaciones de abuso contra la banda.

Según la fiscalía, la investigación policial incluyó el interrogatorio de Lynn y de un testigo. También se habrían analizado datos y documentos. Según el comunicado de prensa, no se había identificado "ninguna prueba objetiva de los hechos" que demostrara que Lynn había sido sometida a coacción física o mental o a otros actos de violencia de carácter sexual, o que había sido obligada a consumir estupefacientes o había sido robada. La decisión de la fiscalía aún puede ser recurrida.

Shelby Lynn no tardó en reaccionar en Twitter: "Estaba bastante segura de que mi denuncia no llegaría a ninguna parte. Berlín sigue investigando, y este es el caso del que quiero oír hablar primero", escribe.

La fiscalía de Berlín investiga a Rammstein

A diferencia de Vilnius, en Berlín se ha abierto una investigación contra Lindemann. Esto se hizo sobre la base de varias acusaciones penales, se dijo. A petición de Deutsche Welle, la fiscalía dijo que aún no era posible decir cuándo podría esperarse una decisión final.

En entrevista con Deutsche Welle, Shelby Lynn cuenta qué consecuencias tuvieron sus declaraciones de la fiesta entre bastidores del concierto de Rammstein en Lituania: "Hubo recompensas por mi cabeza y amenazas de muerte". Otras mujeres también describieron en entrevistas con Süddeutsche Zeitung y Norddeutscher Rundfunk (NDR) que, al parecer, habían sido reclutadas específicamente para mantener relaciones sexuales con el cantante. Dos mujeres también denunciaron supuestos actos sexuales no consentidos por ellas. El grupo negó las acusaciones.

Rammstein actuará tres veces en Berlín a mediados de julio como parte de su gira europea de este año. Los conciertos, para los que se agotaron las entradas con mucha antelación, se ven ensombrecidos por las acusaciones de abuso contra el líder Till Lindemann.

Acusaciones son "sin excepción, falsas"

El líder de Rammstein, Till Lindemann, de 60 años, recurrió a sus abogados, que pidieron el cese de las investigaciones rechazando que "las mujeres eran drogadas en los conciertos de 'Rammstein' con la ayuda de gotas noqueadoras o alcohol para permitir a nuestro cliente realizar actos sexuales. Estas acusaciones son, sin excepción, falsas", afirman.

Según la ministra federal de Familia, Lisa Paus Paus, el caso Rammstein revela un problema fundamental: "Algunos eventos públicos no están organizados de tal manera que las mujeres y las niñas puedan sentirse realmente seguras". Aunque es improbable que se cancelen los conciertos programados en Berlín, pero no habrá fiestas after-show de Rammstein en Berlín, como anunció la senadora berlinesa de Interior y Deportes, Iris Spranger.

Las críticas, sin embargo, no afectan por el momento al éxito de la banda Rammstein: en el último Top 100 de las listas de álbumes, vuelven a estar representados con seis de sus ocho álbumes de estudio hasta la fecha, todos los cuales han obtenido importantes ganancias.

