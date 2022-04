Raíces para salvar el mundo

Dazu müssen Pflanzen Dürre- und Hitzeperioden überstehen und Überschwemmungen überstehen. Die Wurzeln sind dafür entscheidend. Zudem suchen sich die Wurzeln aktiv Nährstoffe aus dem Boden und meiden Gefahren wie Keime und Giftstoffe. Wurzelforschung: die Lösung für Nachhaltigkeit? Am Forschungszentrum Jülich untersuchen sie das Wurzelwachstum mit Hightech-Methoden. Ziel ist es, stressresistentes Saatgut zu erhalten, um Pflanzen mit robusten Wurzeln zu haben. In Schweden forscht Professorin Linda Maria Mårtensson an einer mehrjährigen Weizensorte, die höhere Erträge bringen und gleichzeitig den Boden schonen könnte. Und an Küsten fungieren die Wurzeln als Lebensadern. Professor Tjeerd Bouma, spezialisiert auf Küstenökologie, hat herausgefunden, dass Werden bestimmte Gräser vor Deichen gepflanzt, kann eine Salzwiese entstehen, die als natürlicher Wellenbrecher fungiert. Dr. Oliver Wiche, Geochemiker an der Technischen Universität Freiberg, untersucht seinerseits das sogenannte Phytomining. Ihn interessiert, welche Pflanzen sich am besten eignen, um Metalle wie Germanium oder seltene Erden aus dem Boden zu gewinnen. Könnte daraus ein neuer Industriezweig entstehen, der die Umwelt respektiert?