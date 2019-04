+++Régimen de Maduro habla de "golpe", la oposición de "levantamiento". Siga los sucesos en DW+++

Venezuela: tras los pasos de Juan Guaidó

"La dictadura nos bloqueó"

El 28 de abril, Guaidó se dirigía a Barquisimeto cuando desconocidos le cerraron el paso a su comitiva. El líder opositor no pudo llegar al mitín, donde miles de personas lo esperaban. Por medio de un mensaje de audio explicó la situación: "La dictadura nos bloqueó caminos, no nos permite llegar a Barquisimeto". Convocó a otro encuentro con su gente y añadió "no nos van a detener".