¿Quiénes son los "Talahon" que bailan en TikTok en Alemania?

En Alemania, a algunas personas les resultan peligrosos, y otras piensan que son ridículos: en videos breves en TikTok, jóvenes de mirada adusta, en su mayoría de origen árabe, se mueven al ritmo de una canción. En pose de boxeadores, con gestos pensados para parecer amenazantes, con la infaltable gorra con visera y la riñonera.

"Los desamparados se presentan como desamparados cool", explica a DW Susanne Schröter, profesora de Antropología en la Universidad Goethe de Fráncfort del Meno. "Esto ya ha sucedido antes", añade.

Pero hoy en día, los jóvenes utilizan los videos en TikTok como escenario de autopromoción. Como Mahmoud, que aparece en TikTok haciéndose llamar el "Árabe con la raya al costado". El joven de 19 años describió en la emisora alemana WDR lo que es importante en la actuación de un Talahon: "Louis Vuitton, caminar sacando pecho en grupo por la calle, perfume". También ropa falsa de Balenciaga y, por supuesto, la obligatoria riñonera.

Autoescenificación

"Ven aquí": ese es el verdadero significado de la palabra "Talahon", que proviene del término árabe "Ta'al La'hon". Fue Hassan de Hagen, un rapero kurdo-sirio de unos 20 años que vive en Alemania desde hace diez años y trabaja a tiempo parcial en el negocio de comidas rápidas de su familia, quien dio el puntapié inicial para los Talahon.

Publicó la canción "TA3AL LAHON" en el 2022. A partir de ahí, una línea de texto se volvió viral: "Tala' hon, te daré una cuchillada, soy el patrón" ("Tala' hon, ich geb dir ein'n Stich, ich bin der Patron").

Desde entonces, estos jóvenes inmigrantes se han puesto en primer plano en TikTok con el hashtag "#talahon", y la tendencia hace tiempo que conquistó la plataforma de videos. En los concurridos distritos de la ciudad, a menudo alrededor de las estaciones de tren, los Talahon han sido parte de la escena callejera durante mucho tiempo.

"Un Talahon tiene que ser respetuoso", dijo el rapero Hassan a WDR, en marcado contraste con su canción sobre el crimen y la violencia. Una frase dice: "Tus muchachos me ven clavándote cuchillos". En mal alemán, Hassan llama a esta tendencia una "forma de arte" que habla de la vida "en la calle".

Pero ¿qué motiva a los Talahon? "Se trata de autoescenificación", afirma el psicólogo y psicoterapeuta suizo Lothar Janssen, que trabaja mucho con jóvenes, también en las escuelas. "Si alguien lo ha logrado y recibe muchos 'me gusta', entonces es el rey, entonces tiene fama. Entonces se volverá a producir". Cualquiera que tenga fama, es decir, atención, es bien recibido por personas de ideas afines en su grupo de pares. "Las redes sociales actúan entonces como un acelerador", afirma Janssen.

Sexismo y racismo en los videos de Talahon

De hecho, muchos Talahon inundan el canal de TikTok con sus videos cortos. La mayoría de las publicaciones son similares: como es habitual en TikTok, la vestimenta y la pose tienen que inspirar en segundos para que los usuarios muerdan el anzuelo y vean el video varias veces.

Pero no todos los Talahon encuentran comprensión. Algunos son considerados violentos y sexistas. El periódico alemán Bild, por ejemplo, habla de una "repugnante tendencia en TikTok". Y WDR constata que algunas de las expresiones de los jóvenes reproducían una imagen problemática de las mujeres: "Necesitas una para cocinar y otra para limpiar", por ejemplo.

El partido populista de derecha Alternativa para Alemania (AfD) ha identificado a los Talahon como el enemigo y pide la expulsión de jóvenes de origen árabe de Alemania.

El psicólogo Janssen ve la principal razón del éxito de los Talahon en una creciente incertidumbre sobre la identidad, los roles de género y las relaciones. "Muchas personas", dice, "anhelan claridad y sencillez". Los videos de Talahon no son otra cosa que "intentos desesperados de reparación en un mundo que está cada vez más desorientado". Los populistas también se beneficiaron de este fenómeno: Janssen lo llama el "reflejo de AfD".

Ropa de marca, riñonera cruzada sobre la espalda: el atuendo de los Talahons, pero también el de muchos otros jóvenes. Imagen: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

El rap era mucho más radical

La violencia y el sexismo ya eran un gran problema en tendencias musicales anteriores en Alemania, como el rap metal, el rap gánster y el rap yihadista, recuerda la etnóloga Susanne Schröter. Canciones con textos extremadamente violentos fueron prohibidos en serie, o acabaron en la lista alemana de canciones prohibidas para menores de edad.

La violencia también es un problema para los Talahon. "Pero antes era mucho más drástico", dice Schröter. Se podía hacer una carrera con el rap y en algún momento ganar dinero. "La diferencia quizás sea que los Talahon son realmente de un bajísimo nivel intelectual y poético. No se puede comparar eso con el rap", explica, tampoco en su contenido crítico con la sociedad.

Pero incluso dentro de la escena migrante joven, los Talahon no son bien recibidos, observa la etnóloga de Fráncfort. "Hay muchos pequeños videos, publicaciones y declaraciones de inmigrantes que dicen: '¿Qué tontería es esta? Ojalá no lo hagamos'. ¡Ojalá no se nos compare con estos cabeza hueca!'" En la escena migratoria, los Talahon estaban "en el último lugar", opina Schröter. Actualmente, circulan en TikTok innumerables videos que se burlan de ellos.

¿Talahon ya es cultura juvenil? "Sí", dice el psicólogo Janssen, pero se muestra escéptico sobre si la tendencia durará mucho tiempo: "Talahon en realidad pasa por alto el mundo adulto porque funciona en la 'caja negra' de TikTok. Ahora, los informes al respecto hacen que la tendencia sea conocida". El psicólogo considera buena la función preventiva de Talahon: "Si hago cosas creativas como ésta con mi móvil, al menos no hago otras estupideces", dice.

Susanne Schröter, por el contrario, subraya la importancia política de los Talahon, prueba del fracaso de la política migratoria: "Muchos de los jóvenes están completamente perdidos", afirma la etnóloga, "y nadie les dice qué tonterías están haciendo realmente".

También la economía apuesta ahora al efecto Talahon: una cadena comercial alemana, por ejemplo, ofrece productos "Talahon": dulces, fideos instantáneos y bebidas energéticas. Y un comerciante publicó recientemente un video en TikTok para atraer a jóvenes a trabajar en su tienda con estas frases: "¿Qué pasa, Talahons? ¿Están buscando formación?". El video obtuvo más de 170.000 clics en muy poco tiempo.

¿Y qué término tiene buenas posibilidades de ser nombrado en Alemania "Palabra juvenil del año" el próximo 19 de octubre? Exacto: "Talahon".

(cp/rml)