¿Quién mata con armas alemanas en la guerra de Yemen?

La reciente visita del Papa Francisco transmitió a la opinión pública una imagen positiva de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Con la recepción del primer pontífice católico en suelo emiratí, los EAU quisieron mostrarse como una confederación de Estados tolerante y pacífica. Pero solo unos días después, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) publicó un informe acusando a los Emiratos de "desviar” armas a las milicias en Yemen. La investigación de AI muestra "que los Emiratos Árabes Unidos están facilitando a las milicias yemeníes, sin ningún tipo de escrúpulos, tecnología armamentística moderna".

"Estas milicias han sido acusadas de cometer crímenes de guerra y otros graves abusos contra los derechos humanos. El fortalecimiento de las milicias en Yemen es una catástrofe para la población civil de allí. Ya hay miles de civiles muertos en el conflicto y millones al borde de la hambruna”, según el informe. Sin embargo y a pesar de los graves abusos contra los derechos humanos de los que se acusa a los EAU y a las milicias que apoyan, Alemania, Bélgica, Francia y el Reino Unido han autorizado o realizado recientemente exportaciones de armas a los Emiratos.

Transferencia ilícita de armas

"Para la exportación de armas, existen las llamadas declaraciones de usuario final, mediante las cuales se debe confirmar que no se transferirán armas (a terceros)", afirma Max Mutschler, politólogo e investigador en el Centro Internacional de Bonn para la Conversión (BICC). "Tenemos que asumir que la transferencia (de armas) se produjo violando estas declaraciones", subraya. Aunque esto representa una clara violación del sistema de control de armas existente, no se han aplicado sanciones en los últimos años. "Se trata de un sistema de control muy débil", critica.

Desde el estallido del conflicto en Yemen, algunos Estados occidentales han vendido armas a los Emiratos por valor de al menos 3.500 millones de dólares. Desde marzo de 2015, Yemen está sumido en un conflicto bélico entre los sunitas, quienes reciben apoyo de Arabia Saudita y otros Estados árabes, y los rebeldes chiítas hutíes, apoyados por Irán.

El politólogo Markus Mutschler aboga por no exportar más armas a los EAU.

Casi mil millones de euros en armas

Los EAU han sido en los últimos tiempos uno de los garndes clientes de la industria armamentista alemana. Solo en los últimos tres años se autorizó la exportación de armas alemanas a los EAU por un monto de 490 millones de euros.

Este dato convierte a los Emiratos en uno de los mayores compradores de armas alemanas. Solo en 2017, Berlín autorizó exportaciones de armas por valor de 1.300 millones de euros a los países involucrados en la guerra de Yemen. Sin embargo, en el pacto de coalición del gobierno alemán, de marzo de 2018, consta que "continuamos restringiendo las exportaciones de armas a terceros países que no son miembros de la OTAN ni de la UE. (...) No autorizaremos de inmediato las exportaciones a países en caso de que estén directamente involucrados en la guerra de Yemen." Es verdad que se autorizaron menos exportaciones de armas a los EAU, pero aún no está claro si se seguirán autorizando armas a los Emiratos en el futuro.

Más de la mitad de las exportaciones de armas alemanas no fueron a miembros de la OTAN o de la UE, sino a terceros países. "Un desequilibrio", cree el politólogo Mutschler. "Tendría que ser al revés. Se dijo que esto era una excepción, pero después de más de cinco años seguidos, ya no se puede hablar más de excepción", critica.

Rebeldes hutíes con armas en Saná, la capital de Yemen.

Falta de voluntad política

Mutschler aboga por un embargo de armas contra los EAU y todos los países que combaten en Yemen. En el mejor de los casos, de toda Europa. Pero falta voluntad política. Alemania se niega a definir claramente qué países cree que están involucrados en el conflicto bélico en Yemen.

¿Puede Alemania en general abstenerse de exportar armas? La importancia económica de las exportaciones de armas es realmente baja, explica el experto Mutschler. Se trata más bien de una manera de cultivar las relaciones diplomáticas.

