¿Quién le teme al Borussia Dortmund?

Al firme liderato del Bayern Múnich en la tabla general de la Bundesliga sigue un auténtico carrusel dentro de las posiciones para competencias europeas. Algunos clubes se desploman, como el Freiburg. Luego de un comienzo brillante, el conjunto entrenado por Christian Streich recibió un 5-0 a manos del Bayern en la jornada 10, y las cosas jamás volvieron a ser iguales. El Freiburg fue goleado sin piedad también por el Wolfsburgo en la jornada 16, y se desplomó del segundo sitio que alguna vez ocupó, al sexto con el que comienza la segunda ronda del torneo.

Otros conjuntos suben como la espuma, como el Eintracht de Fráncfort. RB Leipzig y Unión Berlín mantienen el paso y parecen ser los reales competidores del Bayern. Y si bien el Wolfsburgo de Niko Kovac y el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso también brillan, el pesado lastre de sus sendas crisis al inicio del torneo los saca por el momento de sitios competitivos.

Pero tenemos que llegar hasta este tercer párrafo para mencionar por primera vez al que supuestamente es el máximo rival del Bayern: el Borussia Dortmund. El verano pasado se auguraba que, finalmente, las abejas reanudarían la lucha por el título de la Bundesliga tras varios años de decepciones en los que ni siquiera la presencia robótica de Erling Haaland los catapultó a ganar la liga alemana.

Schlotterbeck, Süle y Hummels (de izq, a der.): una defensa que no cuaja

Los números primarios del Dortmund no lucen tan mal: 31 puntos en la cosecha general, los mismos que el Eintracht, y una diferencia de goles de más 6, mejor incluso que la del sublíder Unión Berlín. La maravillosa evolución del mediocampista Jude Bellingham, y las incorporaciones de Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Karim Adeyemi y Sebastien Haller perfilaban un equipazo. Pero en cambio, el Dortmund camina apenas en el quinto lugar de la tabla, fuera de la zona de Champions en la que suele ser viajero frecuente.

Lesiones y decepciones

Las causas son muchas. Primero, la lesión de Haller, cuyo cáncer testicular lo mantuvo alejado de las canchas casi toda la primera ronda. Intermitentes, el refuerzo Anthony Modeste y Youssoufa Moukoko no han mantenido un nivel uniforme que permita suplir la salida de Haaland y la ausencia de Haller. La de Haller se suma a otras bajas sensibles como la del lateral Mateu Morey, que no ha participado en todo el torneo, Jamie Bynoe-Gittens, que apenas regresó tras la pausa, y Thomas Meunier.

Pero sobre todo, el Dortmund no está más arriba en la tabla porque su zona defensiva no ha estado a la altura de las expectativas. Süle no ha sido el ancla que se esperaba, y Schlotterbeck se debate entre jugadas espectaculares como la preparación del empate ante el Bayern, y errores monumentales. Ante todo esto, ha sido Mats Hummels el elemento que evita la debacle defensiva total de las abejas.

¿Oportunidad irrepetible?

Así, el Borussia Dortmund es hoy por hoy un equipo de extremos: alérgico a los empates, ha ganado los mismos partidos que el líder Bayern, pero ha perdido cinco más. De igual modo, el equipo de Edin Terzic ha metido 20 goles menos que los bávaros, dato que habla también de poca contundencia ofensiva. Sin esta, el fútbol abierto y propositivo en el 4-2-3-1 de Edin Terzic pierde sentido y plena justificación. A estas alturas del torneo anterior, Dortmund llevaba 41 goles marcados, diez más que en el presente.

Visto así, el panorama del Borussia Dortmund no es muy distinto del ofrecido en anteriores temporadas. Para pelearle al Bayern, a las abejas les hace falta sobre todo la constancia, materia prima poco abundante en la Bundesliga y carencia crónica en el Dortmund. En el torneo no ha llegado el tiempo de las consagraciones y las condenas. Pero quizá pasen años antes de que el Borussia Dortmund vuelva a encontrar condiciones igual de propicias para dar la lucha por la Bundesliga. En el mundillo futbolístico se da como un hecho que, tras madurar tres años en el Dortmund, Jude Bellingham, uno de los jugadores más codiciados en todo el mundo, dará al final de la temporada el próximo paso en su carrera, fuera de Alemania.