Profesora paga la matrícula de los estudiantes de medicina

Gracias a la donación realizada por Ruth Gottesman, los alumnos ya no tendrán que cargar con la deuda estudiantil que solían acumular durante la carrera. La matrícula de la escuela cuesta unos USD 60.000 al año.

La Escuela de Medicina Albert Einstein, ubicada en el distrito más pobre de la ciudad de Nueva York (EE. UU.), recibió este lunes (26.02.2024) una donación de mil millones de dólares estadounidenses destinada a pagar el valor de todas las matrículas, lo que le permitirá a miles de estudiantes asistir a clases de manera gratuita.

La responsable de la millonaria donación es Ruth Gottesman, quien fue profesora clínica de pediatría de la escuela. La mujer de 93 años donó parte de la herencia que le dejó su marido David "Sandy", un inversor de Wall Street que fue protegido de Warren Buffett y que murió hace dos años.

"Estoy muy agradecida de mi difunto marido, Sandy, por dejar estos fondos a mi cargo, y me siento bendecida por tener el gran privilegio de hacer esta donación a una causa tan digna", dijo en una declaración conjunta con la facultad.

"Me dejó, sin que yo lo supiera, una cartera completa de acciones de Berkshire Hathaway", contó al The New York Times.

"Haz lo que creas correcto con él", añadió.

Solo una condición

Gottesman llegó a la facultad en 1968 y durante sus años de actividad investigó las dificultades de aprendizaje de los niños y creó un programa de alfabetización de adultos.

La única condición de Gottesman para realizar esta donación, aparte de pedir que su nombre no quede inmortalizado, es que la escuela de medicina mantenga el nombre de Albert Einstein, que el legendario físico accedió a dar al centro cuando abrió sus puertas, en 1955.

Estudiantes celebran la acción de Gottesman

El video del anuncio realizado en el campus por los responsables de la Albert Einstein, que se viralizó rápidamente en las redes sociales, muestra el momento en que el auditorio de estudiantes reaccionaba con entusiasmo a la noticia, vitoreando, gritando y aplaudiendo.

Gracias a la donación de Gottesman, se reembolsará la matrícula del semestre de primavera de 2024 a todos los estudiantes a tiempo completo actuales y todos los futuros estudiantes asistirán a la escuela sin pagar por esta.

La matrícula en la escuela a la que asisten unos 1.100 alumnos es de unos 60.000 dólares estadounidenses al año, lo que dejaba a muchos estudiantes con una deuda de más de 200.000 dólares después de graduarse.

La reacción de la escuela de medicina

"Este regalo histórico -el mayor hecho jamás a una escuela médica en el país- asegurará que ningún estudiante de Einstein tenga que pagar su matrícula nunca más", dijo la institución en un comunicado.

La escuela espera que la donación transformadora "atraiga a un grupo de individuos con talento y diversos que de otra manera tal vez no tengan los medios para plantearse una educación médica", según el informe.

Ayuda para los más vulnerables

La escuela y su hospital afiliado, el Centro Médico Montefiore, están situados en el Bronx, el distrito más pobre de la ciudad de Nueva York. El vecino rico, Manhattan, recibe la mayor cantidad de donaciones a hospitales y escuelas de medicina.

Además, el Bronx ocupa el último lugar del estado de Nueva York en cuanto a resultados estadísticos en el sector de salud y cuenta con una alta tasa de muertes prematuras, según el Instituto de Salud de la Población de la Universidad de Wisconsin.

