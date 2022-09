¿Quién es el rey Carlos III?

El rey Carlos III subió al trono a los 73 años. ¿Cambiará la monarquía? ¿Qué clase de hombre es? ¿Y qué pasará con la familia real británica tras la muerte de la Reina?



Kaunas: Capital Europea de la Cultura 2022

Una mezcla de performance y carnaval: así es el Festival Fluxus de Kaunas, en Lituania. Este año es especialmente colorido y extravagante, porque Kaunas es la Capital Europea de la Cultura 2022.





El codillo de cerdo, plato típico de la Oktoberfest

La Hofbräuhaus de Múnich ofrece el típico codillo de cerdo bávaro, no sólo con ocasión de la Oktoberfest. Wolfgang Reithmeier, jefe de cocina, sabe cómo hacerla bien crujiente, y la cerveza cumple un papel muy importante en su preparación.





¿Son buenos lectores los alemanes?

La reportera DW británica Rachel Stewart averigua cómo son en realidad los alemanes. Por ejemplo, qué relación tienen con los libros, la bibliotecas y sus escritores más célebres.







Chequia: arte con botellas de plástico PET

Los desechos de ayer son el arte de mañana... La artista checa Veronika Richterová transforma botellas plásticas desechadas en esculturas y objetos de diseño. El reciclaje puede ser así de bello.





