¿Qué tan "tóxicos" son los hombres en Alemania?

La violencia doméstica es "aceptable", las mujeres pertenecen al hogar y gestos públicos de afecto entre hombres son rechazados. Según una reciente encuesta de la ONG Plan Internacional en Alemania, la aprobación de tales conductas es alta.

Por ejemplo, uno de cada tres hombres encuestados piensa que la violencia ocasional contra las mujeres está bien. El 34% dijo que a veces se pondrían agresivos con las mujeres "para inculcarles respeto". En marzo, 1.000 hombres y 1.000 mujeres de entre 18 y 35 años participaron en la encuesta escrita en línea llamada "Tensión en la masculinidad" de Plan International.

Otras declaraciones también muestran una imagen inquietante de la masculinidad. Según la encuesta, al 48% le molestaba que los hombres mostraran su homosexualidad en público. Entre otros, los encuestados nombraron como modelo a seguir al empresario estadounidense Elon Musk o al influencer Andrew Tate, que se presentó como un misógino autoproclamado en la plataforma TikTok y se hizo famoso con declaraciones como "Las mujeres son el último símbolo de estatus" o "La vida masculina es la guerra".

La encuesta causó, primero revuelo y luego feroces críticas. Los usuarios de las redes sociales dudaron de la representatividad del estudio, sobre todo teniendo en cuenta que el sondeo se realizó en línea, lo que significaba que debía tratarse al menos de un grupo objetivo conocedor de Internet.

Otros criticaron la falta de preguntas concretas. Y todo giraba en torno a ¿puede ser verdad que los hombres jóvenes de Alemania piensen y actúen así?

"Eso no es posible, en absoluto"

Incluso para los expertos, el estudio tiene sus trampas. "Me hubiera gustado saber más sobre cómo se diseñó el estudio. No es transparente la forma cómo surgieron las respuestas", dice a DW Dag Schölper, del "Bundesforum Männer”, un grupo de interés para niños y hombres.

"Pero, independientemente de eso: incluso si un tercio de 1.000 hombres escogidos al azar dan una respuesta afirmativa no del todo seria a la pregunta de si podrían imaginarse golpear a su pareja, han expresado su acuerdo y no han tenido el impulso de decir: eso no es posible en absoluto".

Schölper prosigue: "El hecho de que esta actitud exista, y de que haya partes de la sociedad donde se vive así, lo demuestran las estadísticas de violencia conocidas". Las cifras le dan la razón: alrededor de 143.000 personas sufrieron violencia por parte de su pareja o expareja en 2021 -el año más reciente de la encuesta-, según el análisis de estadísticas de la Oficina Federal de Policía Criminal.

En cerca del 80% de los casos, las víctimas fueron mujeres y los agresores, en su gran mayoría, hombres. Se trata de un ligero descenso en comparación con 2020. Sin embargo, si se consideran los últimos cinco años, se observa un aumento.

Prejuicios contra las mujeres

E incluso si se mira sólo la imagen de la masculinidad y los posibles prejuicios, se observan cifras ligeramente inferiores pero aún inquietantes. He aquí algunos ejemplos: en una encuesta realizada en 2017 por la agencia antidiscriminación del gobierno alemán, alrededor del 40 por ciento de los encuestados dijeron que les molestaba la homosexualidad demostrada en público.

En una encuesta realizada por Naciones Unidas para el "Índice de Normas Sociales de Género 2023", alrededor del 90 por ciento de los encuestados afirmaron albergar prejuicios contra las mujeres. Dos tercios de los encuestados no confiaban en las mujeres para desempeñar funciones de liderazgo político.

Una cuarta parte dijo creer que está bien que un hombre le pegue a una mujer. El Índice de Normas Sociales de Género no muestra "ninguna mejora en los prejuicios contra las mujeres en una década", a pesar de las numerosas campañas, según declaró la organización a principios de esta semana.

El péndulo retrocede

Pero, ¿por qué la llamada masculinidad tóxica sigue estando tan a la orden del día? "Siempre hay oscilaciones del péndulo, que también se reflejan en la encuesta", dice Schölper. "Por ejemplo, la homosexualidad y la vida queer son cada vez más visibles en público y no sólo tienen lugar en secreto. Pero quienes tienen problemas con ello se sienten desafiados, quizá incluso amenazados".

Según los sociólogos, la pandemia también provocó un retroceso en los roles de género. Las mujeres volvieron a asumir más tareas de cuidados y aumentó la violencia doméstica. "En todo el mundo se registra un retroceso", afirma.

Para Schölper, las cifras son una clara recomendación: "Necesitamos más trabajo pedagógico con niños y hombres sobre los roles de género. Las administraciones locales deben entender que el asesoramiento de los hombres es parte del servicio público”.

