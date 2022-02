¿Qué tan serias son las amenazas nucleares de Putin y qué significan?

"Ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas rusas que pongan las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta", dijo Putin en un discurso televisado.

La "disuasión" a la que se refirió el presidente de Rusia incluye armas nucleares, lo que inmediatamente suscitó la preocupación por una posible escalada de la guerra contra Ucrania. Un alto funcionario del Departamento de Defensa de EE.UU. dijo que el hecho de que Putin invocara la capacidad nuclear de Rusia era "no solo un paso innecesario para él, sino una escalada". Y el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, calificó la orden de "irresponsable", diciendo a la cadena estadounidense CNN que "es una retórica peligrosa".

Pero no está claro qué significa exactamente la declaración en términos prácticos para la estrategia militar de Rusia en el futuro.

"Todavía no está claro qué implica el aumento de la alerta", escribió Hans Kristensen, director del proyecto de información nuclear de la Federación de Científicos Americanos, en un correo electrónico a DW. "Se ha especulado que podría implicar un aumento de la preparación del sistema de mando y control nuclear para estar más preparado para transmitir una orden de lanzamiento. También ha habido algunos informes sobre el aumento de la actividad de los submarinos de misiles, pero no está claro si eso va más allá de lo normal."

Declaraciones "inaceptables” sobre OTAN y Rusia

"Se hicieron declaraciones por parte de varios representantes a distintos niveles sobre posibles altercados o incluso choques y colisiones entre la OTAN y Rusia", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una rueda de prensa el lunes. "Creemos que tales declaraciones son absolutamente inaceptables".

No está claro a qué declaraciones se refería Peskov. Una política occidental que mencionó fue la ministra de Asuntos Exteriores británica Liz Truss. Pero ni Truss ni otros representantes occidentales o de la OTAN han hablado de que la OTAN ataque a las tropas rusas.

Los expertos suponen que Putin hizo sus polémicas declaraciones como un recordatorio al mundo de que Rusia es una potencia nuclear con la que no se puede jugar, después de que la UE y EE.UU. hayan impuesto a Rusia las sanciones económicas más duras que jamás haya visto el país.

Avance ruso en Ucrania "no es tan claro"

"Es probable que Putin haga esto para asustar a Occidente para que le haga concesiones", escribió Kristensen.

Sus palabras también podrían estar motivadas por la falta de éxito en la guerra hasta ahora, dice Marc Finaud, jefe de la división de proliferación de armas en el Centro de Ginebra para la Política de Seguridad, una fundación internacional con sede en Suiza.

"La situación militar en Ucrania no está tan clara como Putin imaginaba", dijo Finaud a DW. Esa podría ser la razón por la que el presidente de Rusia sintió la necesidad de señalar la fuerza de las armas nucleares de su país.

Cualquiera que sea la razón detrás de las palabras de Putin, Ben Hodges, un general retirado del ejército de EE.UU. que sirvió como oficial al mando de las fuerzas armadas de EE.UU. en Europa, dijo que no estaba sorprendido por la retórica de la escalada.

"Por supuesto, no le costó nada, nada, amenazar con el uso de armas nucleares", dijo Hodges a DW. Un ataque nuclear real, sin embargo, sería una historia diferente, dijo. "Si llegaran a hacer el terrible cálculo de emplear un arma nuclear, por grande o pequeña que sea, le costará todo [a Putin] y a Rusia".

Cuatro casos en los que Rusia podría utilizar armas nucleares

Sin embargo, el hecho de que Putin ponga a las fuerzas de disuasión rusas en alerta no se considera simplemente un último paso para declarar la guerra nuclear.

En la doctrina nuclear rusa, que el propio Putin aprobó en 2020, se establece que el país sólo recurriría a los ataques nucleares en uno de los cuatro casos siguientes: cuando se dispararan misiles balísticos contra el territorio de Rusia o de un aliado, cuando un enemigo utilizara armas nucleares, un ataque contra un emplazamiento de armas nucleares ruso o un ataque que amenazara la propia existencia del Estado ruso.

Ninguno de estos es el caso en la guerra contra Ucrania

"Si [Putin] realmente planeara un ataque nuclear, probablemente veríamos la dispersión de los misiles móviles en tierra y la orden de salida al mar de todos los submarinos. También veríamos el armamento de los bombarderos y la activación de las fuerzas nucleares no estratégicas", escribió Kristensen. "Un lanzamiento es altamente improbable a menos que Rusia y la OTAN estén en una confrontación militar directa en la que Rusia esté perdiendo".

Y un ataque nuclear contra Ucrania, un país que no forma parte de la alianza de la OTAN y que no posee armas nucleares, es visto por los expertos como igual de improbable. No sólo iría en contra de la doctrina de Rusia. "No tendría ningún sentido", señaló Finaud. "Si el objetivo es apoderarse de Ucrania, Rusia no querría ocupar un montón de escombros radiactivos".

¿Dónde y cuándo se detendrá Putin?

La ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, del Partido Socialdemócrata, dijo el lunes que consideraba la amenaza de Putin una pose. "Sin embargo, hemos sido testigos de lo imprevisible que es Putin y por eso tenemos que estar muy atentos en este momento", dijo Lambrecht a la radio pública alemana Deutschlandfunk.

Finaud se pronuncia en el mismo sentido. El experto en proliferación dijo que se alegraba de que Estados Unidos no respondiera "ojo por ojo" elevando también su nivel de alerta, sino que mostrara una reacción "bastante moderada". Este tipo de comportamiento es la forma de evitar una mayor escalada, dijo. Pero, al mismo tiempo, no hay que descartar el uso de armas nucleares como algo con lo que Putin solo amenaza y que nunca haría, advierte Finaud.

"Hemos visto una serie de líneas rojas cruzadas por Putin en pocos días. Y cada vez pensamos que no las traspasaría", dijo Finaud. "Pero cada vez fue más lejos. Así que ahora es muy difícil imaginar dónde y cuándo se detendrá".

(jov/er)