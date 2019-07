¿Qué tan realistas son las promesas de Ursula von der Leyen?

Ursula von der Leyen necesita mayorías en el Parlamento Europeo y especialmente en el Consejo de la UE, donde los ministros representan a los 28 Estados miembros. Tanto el Consejo como el Parlamento son cámaras casi con los mismos derechos de legislación en la UE.

"No se trata de promesas, se trata de lo que es correcto. Política es querer sacar adelante proyectos en favor del bien común", le dijo Von der Leyen a DW. Sin embargo, la Presidenta electa de la Comisión, que dirige una institución y no un Gobierno, no puede actuar como una canciller o una jefa de Estado. Ella no puede contar con una mayoría estable ni en el Parlamento ni en el Consejo. Siempre tiene que buscar acuerdos. ¿Cuán realistas son las promesas de Von der Leyen?

"Europa debe ser el primer continente climáticamente neutral del mundo en 2050"

Con este fin, la nueva Presidenta de la Comisión quiere ajustar significativamente los objetivos para la reducción del dióxido de carbono y presentar una ley ambiental en los primeros 100 días de su mandato. En 2030, habría de ahorrarse el 50 o el 55%. Hasta ahora, los Estados miembro no han podido comprometerse con un límite específico. Unos hablan de 40, otros del 45 por ciento.

La Comisión Europea puede proponer la creación de un nuevo fondo para el cambio climático y convertir el Banco Europeo de Inversiones en un "banco climático". Sin embargo, los accionistas del banco son los Estados miembros (en el Consejo). No está claro si Von der Leyen pudo asegurarse el respaldo de los miembros de la UE antes de hacer dichos anuncios.

"Propongo un nuevo pacto para la migración y asilo"

La cuestión de cómo manejar el problema de los migrantes y solicitantes de asilo que buscan ingresar a la UE a través del Mediterráneo o la ruta de los Balcanes divide a la UE.

Las propuestas de la Comisión en funciones han estado en la mesa de negociaciones durante años, pero los Estados miembros no han logrado ponerse de acuerdo. "Ya ni siquiera se discute", cuentan diplomáticos. Italia, Polonia, Hungría, Austria y otros países rechazan estrictamente la admisión de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes.

Algunos insisten en una cuota de distribución obligatoria de los refugiados, que no ha podido ponerse en práctica desde hace años. Incluso las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas fueron ignoradas. El Parlamento Europeo está, sin duda, del lado de Ursula von der Leyen, más no todos los Estados miembros.

Su claro compromiso con el rescate de náufragos en el Mediterráneo fue muy aplaudido, pero la responsabilidad no recae en la UE sino en cada Estado miembro. Su deseo de poner a disposición 10.000 guardias fronterizos de Frontex desde 2024, y no en 2027, ya ha sido rechazado repetidamente por los Estados miembros de la actual Comisión de la UE.

"La nueva Comisión la formarán mujeres y hombres, por igual"

Ursula von der Leyen quiere que los Estados miembros postulen a dos personas para la formación de su equipo. Ella no puede obligarlos a hacerlo. En septiembre y octubre, los candidatos serán escuchados por el Parlamento Europeo. Al final, el Parlamento vota sobre toda la Comisión Europea. Dinamarca y Austria ya han nominado a sus candidatos. Van der Leyen busca también un equilibrio entre Este y oeste, sur y norte y entre grandes y pequeños.

"En el respeto del Estado de derecho no puede haber excepciones"

Los procesos de revisión sobre las presuntas violaciones del Estado de derecho en Polonia y Hungría deben ser acelerados, anunció Ursula von der Leyen. Ella también quiere introducir un nuevo mecanismo, adicional al procedimiento penal conforme al Artículo 7 de los Tratados de la UE. Con ello toma clara distancia de los populistas de derecha en los países mencionados y respalda a su futuro vicepresidente de la Comisión, el holandés Frans Timmermans, quien fue rechazado por Europa del Este e Italia en el Consejo Europeo como nuevo presidente de la Comisión.

Pero quien debe decidir sobre el desmonte del Estado de derecho de algunos gobiernos comunitarios es el Consejo de la UE que lleva los procesos de Polonia y Hungría.

"El sistema del ‘Spitzenkandidat' debe mejorarse y ser vinculante"

La misma Ursula von der Leyen no era la candidata principal de un grupo parlamentario, sino la candidata sorpresa y alternativa de los jefes de Estado y de Gobierno. En caso de querer que el sistema de candidatos principales sea obligatorio, deberían aplicarse las disposiciones pertinentes de los tratados de la UE. Hasta ahora, los Estados miembros lo han rechazado. Es difícil imaginar que renuncien a su derecho de proponer al presidente de la Comisión. El mayor oponente aquí es el presidente francés, Emmanuel Macron.

"Abogo por el derecho de iniciativa del Parlamento Europeo"

El derecho de hacer propuestas legislativas reside, en principio, en la Comisión Europea. Sin embargo, tanto el Parlamento como el Consejo pueden pedir a la Comisión, o sea a Ursula von der Leyen como su cabeza, que presente un proyecto de ley en ciertas áreas. El Parlamento tiene este derecho, pero rara vez lo usa. Podría comprometerse a recoger posibles sugerencias parlamentarias más rápidamente de lo que hasta ahora ha sido el caso. Un derecho de iniciativa formal requeriría una enmienda a los Tratados de la UE. El antiguo eurodiputado alemán Elmar Brok, concluye en DW: "El Parlamento tiene todos los derechos que necesita, solo tiene que usarlos".

(jov/er)

