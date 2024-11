¿Qué se espera de Brasil en la Conferencia sobre el Clima?

La delegación de Brasil llega a esta edición de la Conferencia del Clima de Naciones Unidas, la COP29, que comienza este lunes (11.11.2024) en Bakú, Azerbaiyán, con nuevas promesas y sin la presencia del presidente de la República.

Parte del plan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil en los próximos diez años fue anunciada sorpresivamente en la noche del viernes pasado.

La meta aún debe ser presentada formalmente por el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, en el documento oficial llamado Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por su sigla en inglés). Esta establece que, en 2035, el país liberará a la atmósfera entre 850 millones y mil millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que significa una reducción de entre el 59 % y el 67 % en comparación con los niveles de 2005.

Fuera del Gobierno, observadores esperaban más reformas climáticas del Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva . Aunque el país fue el segundo en presentar su nueva NDC, detrás de Emiratos Árabes Unidos, el rango de cifras presentadas es preocupante.

"En la práctica, [la meta] mantiene al país entre los pocos que aún liberarán más de una gigatonelada de CO2 por año. El Gobierno brasileño todavía puede corregir ese rumbo antes de enviar oficialmente la meta a la ONU", dice a DW Natalie Unterstell, presidenta del Instituto Talanoa y especialista en política climática.

Márcio Astrini, director ejecutivo del Observatorio del Clima (OC), una red de más de 40 organizaciones de la sociedad civil, concuerda: "Si la meta es entre 850 millones y mil millones de toneladas de CO2, en la práctica, la primera meta es mil millones. Eso va a depender de lo que sea presentado en el organismo de la NDC durante la COP29", comenta.

En 2023, las emisiones brutas de gases de efecto invernadero de Brasil fueron de 2.300 millones de toneladas de dióxido carbónico equivalente (GtCO2e). Esa cifra representa una reducción del 12 % en relación con 2022, cuando el país emitió 2.600 millones de toneladas, según datos del Sistema de Estimación de Emisión de Gases, una plataforma de monitoreo creada por el OC.

Todo gira alrededor del dinero

Son muchos los países que llegan a la COP29 marcados por catástrofes debidas a un evento climático extremo. Desde las inundaciones en Rio Grande do Sul, pasando por la sequía en la Amazonía, Brasil está en esa lista, que también incluye a España, Estados Unidos y a naciones africanas.

En Bakú, la discusión va a girar en torno a quién va a pagar las cuentas. Serán necesarios billones de dólares para prevenir las catástrofes y proteger a las personas contra los impactos del calentamiento global que los científicos ya han predicho durante décadas.

Superar el histórico estancamiento financiero, que coloca a las naciones desarrolladas y a los más pobres en extremos diferentes de la mesa de negociación, ya sería un paso adelante, sostiene Fernando Sampaio, de la Coalición Brasil Clima, Bosques y Agricultura. "La solución a la crisis climática depende de los recursos, de una respuesta conjunta de las naciones", comenta a DW.

En este sentido, el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el segundo mayor contaminador del planeta detrás de China, tiene todas las posibilidades de enturbiar las conversaciones. El ganador de las elecciones es un notorio negacionista del clima y, durante su primer mandato, se negó a cumplir los compromisos de reducción de emisiones asumidos por Barack Obama con la firma del Acuerdo de París en 2015.

En ese año, en la COP21, en la capital gala, los países acordaron compromisos nacionales para evitar que el aumento promedio de la temperatura global sobrepase los 1,5 º C en relación con la era preindustrial. Mediciones recientes indican que 2024 reúne las condiciones para volverse el año más caliente de la historia, con un aumento promedio de la temperatura en el límite.

"Aunque no han cumplido sus promesas anteriores de poner dinero sobre la mesa de acuerdo con su responsabilidad, los estadounidenses son relevantes a la hora de contribuir a los fondos climáticos internacionales y serán un actor clave en las negociaciones. Con la elección de Trump, está claro que los estadounidenses se abstendrán de asumir sus responsabilidades históricas", analiza Unterstell.

¿Y el fin de los combustibles fósiles?

Brasil llega a Bakú con buenos números. En 2024, la tasa de deforestación en la Amazonía cayó un 30,6 % con respecto al período anterior, que va de agosto de 2022 a julio de 2023. En el Cerrado, que desaparece a un ritmo más rápido, el ritmo de destrucción también ha disminuido. Fue una reducción del 25,8 % respecto al período anterior, el primero en cinco años en el bioma.

"Las cifras son incuestionables", afirma Astrini. "Pero, para aquellos que quieren ser líderes y presidirán una COP, reducir la deforestación no es suficiente. Para ser líder, es necesario centrarse en la agenda global, y no en los problemas internos. Incidir en la agenda tiene que ver con discutir sobre combustibles fósiles y financiamiento. Y ese no es el caso de Brasil", critica. Aún no está claro cómo lidiará Brasil con ese tema. Petrobras busca hace una década un permiso para perforar pozos de petróleo en la cuenca Foz do Amazonas.

La ciudad brasileña de Belén (Belém do Pará) será anfitriona en 2025 de la Conferencia sobre el Clima COP30. ¿Se logrará frenar más el calentamiento global hasta entonces? Imagen: Augusto Miranda/Agencia Pará

Lo que vendrá en Belén

Hasta 2025, los 196 países firmantes del Acuerdo de París deben renovar sus compromisos climáticos nacionales, los NDC. La suma de todos ellos debería ser suficiente para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 º C.Como va todo hasta ahora, el mundo se dirige a un calentamiento de 2,5 º C a 2,9 º C hasta fines de siglo, según el monitor de las NDC creada por el World Resource Institute.

Brasil debe adoptar una postura colaborativa en Bakú. Para que la transición de Bakú a la COP30 en Belén (estado de Pará) sea suave, la ronda actual debería presionar a los países para que asuman objetivos más ambiciosos en sus NDC, para que creen un nuevo modelo de financiación climática y garanticen dinero público (billones de dólares) a los más vulnerables, sugieren las fuentes consultadas por DW.

Y nunca se debe ignorar la causa fundamental de la crisis climática: la quema desenfrenada de petróleo durante los últimos 200 años ha provocado una acumulación sin precedentes de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Este es el gran villano causante del cambio climático, como destaca el consenso científico.

"No se puede olvidar: es crucial avanzar en una hoja de ruta clara para la transición hacia el alejamiento de los combustibles fósiles", dice Natalie Unterstell sobre la COP 29.

