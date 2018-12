¿Qué pasará con la herencia de Merkel en el partido CDU?

A principios de la década de 2000, el partido CDU, la Unión Cristiano Democrática, era una formación política dominada por los hombres, moderadamente conservadora y algo aburrida, aunque garante del Estado y con principios muy claros. Según el politólogo Oskar Niedermayer, la política económica liberal y la visión cristiana marcaban el rumbo del partido. En aquel momento, la CDU estaba en crisis después de haber sufrido una severa derrota electoral. Helmut Kohl había fichado para su gabinete a una joven de la antigua Alemania oriental llamada Angela Merkel, a la que algunos llamaban "la chica de Kohl”. Pero Merkel se emancipó rápido de su mentor. Más que eso: en una carta abierta, la joven política se distanció de Kohl en medio de un escándalo de donaciones al partido. Pocos meses después, Angela Merkel se convierte en líder de la CDU. Como alemana del Este, protestante y científica separada, parece una pieza que no acaba de encajar en la CDU de Kohl.

Uno de los que en aquel entonces criticó la candidatura de Merkel fue Friedrich Merz, quien hoy (5.12.2018) es uno de los candidatos con más posibilidades de convertirse en el sucesor de Merkel al frente de la CDU. Merz es uno de los varios rivales masculinos del partido que se tenían a sí mismos por mejores candidatos. Otro de ellos era Wolfgang Schäuble Pero Merkel consiguió apartarlos a todos a un lado. Cuando en 2005 se presenta como candidata a canciller, no tiene a nadie cerca que le haga sombra. Hacia fuera, da una imagen de sencillez y afabilidad, pero, en cuestiones de poder, es implacable. Kohl lideró la CDU durante 25 años; Merkel, más de 18. Niedermayer habla de una "era Merkel” no solo por la duración de su liderazgo, "sino también porque ha marcado profundamente el partido, en el sentido de que lo ha empujado hacia la izquierda en lo político y en lo social”.

Un gesto con las manos que acompaña a la canciller: el rombo de Merkel.

Una líder que sabe cambiar de opinión

Muchas transformaciones ocurridas durante la "era Merkel” apenas eran imaginables durante el mandato de Kohl. Al principio no parecía muy emprendedora, e incluso se la acusaba de vacilar y tomarse demasiado tiempo para decidir. Después quedó claro que ese era su estilo: Merkel decide sobre cuestiones importantes de manera discreta y sin dejar que el partido debata sobre ellas. En varios temas ha sorprendido:

- 2010: Merkel tiene fama de ahorradora. En mitad de la crisis financiera, descarta ayudas financieras para aliviar a la endeudada Grecia. Pero pronto aprueba un primer paquete de ayuda para Atenas y después vendrían otros dos más. El euro y la unidad de Europa se convierten en dos de sus grandes temas.

- 2011: Merkel es defensora de la energía atómica. Pero, tras la terrible tragedia nuclear de Fukushima, cambia de idea de un día para otro. La coalición decide el apagón nuclear.

- 2013: Se define en contra de la doble nacionalidad, introducida con anterioridad a su mandato como canciller por un Gobierno de coalición formado por los socialdemócratas del SPD y Los Verdes. En 2017, contra la decisión de su propio partido, defiende la doble nacionalidad.

- 2015: En 2004, Merkel dice que la sociedad multicultural es un fracaso. Durante la crisis de refugiados de 2015, pronuncia su famosa frase "Lo lograremos". Mantener las fronteras abiertas para los refugiados divide a la CDU hasta el día de hoy.

- 2017: Merkel se manifestó en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo durante mucho tiempo. Pero, poco antes de las elecciones generales de 2017, relajó la disciplina de voto para que los diputados de la CDU pudieran decidir sobre el tema libremente en el Parlamento. El llamado matrimonio para todos fue aprobado.

Ver el video 03:00 Now live 03:00 minutos Compartir Merkel: breve declaración para un largo adiós Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/37MIE Merkel: breve declaración para un largo adiós (30.10.2018)

Nuevos temas y posiciones

Merkel ha llevado a la CDU al centro del escenario político. Esa es una de las cosas que la han hecho más popular. La canciller hizo suyos temas de los que tradicionalmente se ocupaban los socialdemócratas del SPD o los Verdes. Bajo el mandato de Merkel, se introdujo una asignación económica para padres y el derecho a plaza en jardines infantiles. Con sus medidas, la CDU obtuvo en las elecciones de 2013 más de 40 por ciento de los votos. Los temas de política ambiental y social también le dieron puntos a Merkel entre los votantes conservadores.

La migración y la política de asilo son los temas que han abierto una profunda brecha entre los cristianodemócratas. Merkel se opuso a fijar un tope máximo a los solicitantes de asilo y a los refugiados de conflictos armados, tal y como exigían voces del partido. "Aquí mantuvo su criterio de forma muy firme y lo ha defendido a pesar de las fuertes críticas”, dice Oskar Niedermayer.

Esta posición le costó a la CDU muchos votos en las elecciones de 2017. "En conjunto, la ‘era Merkel' ha sido muy exitosa para la CDU”, dice el politólogo Werner Patzelt, que también es miembro de la CDU. "Sin embargo, estos años quedarán oscurecidos por el hecho de que Merkel fue al final demasiado obstinada como para reconocer la mayor amenaza de la CDU: la llegada de la AfD, un partido a la derecha de la formación cristianodemócrata”.

Cultura abierta de partido

El hecho de que haya un proceso para designar líder de la CDU es el mejor indicador del cambio producido en el partido. Hay tres candidaturas que aspiran a suceder a Merkel y también hay más voces que se atreven a atacar o criticar a la actual líder. Eso es toda una novedad. Helmut Kohl incluso se declaró a sí mismo candidato a canciller en 1998.

La CDU es hoy más abierta y diversa. Refleja una sociedad cada vez más heterogénea, aunque también es cierto que hay en la CDU un extendido anhelo hacia posiciones más claramente conservadoras. "Pero no hay marcha atrás en el tiempo, sea quien sea la persona que suceda a Merkel”, dice Oskar Niedermayer. El politólogo no lo cree posible: "Y además eso no lo quiere nadie”. Niedermayer cree que la formación puede debatirse entre "continuar así o que haya un ligero cambio”. Pero, en cualquier caso, "la mayoría del partido no añora los tiempos de la CDU bajo el mandato del patriarca Helmut Kohl”, concluye.

(ms/cp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |