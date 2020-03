¿Qué pasa si Merkel se enferma de coronavirus?

Angela Merkel se encuentra en cuarentena. Pero no hay que preocuparse. Alemania no se quedó sin liderazgo, tampoco si la canciller alemana se infectara con el coronavirus. En el mejor de los casos, podría seguir dirigiendo el gobierno si sintiera que está en condiciones de hacerlo. Sin embargo, si Merkel cayera gravemente enferma, el gabinete que dirige todavía podría seguir su trabajo. Por supuesto, tales casos se prevén.

El artículo 69 de la Ley Fundamental contiene una simple frase: "El canciller federal nombra a un ministro federal como su suplente". Actualmente la responsabilidad recae sobre el ministro de Finanzas, Olaf Scholz. Los casos típicos son los viajes al extranjero o las vacaciones. Entonces, por ejemplo, el vicecanciller presidiría las reuniones del gabinete de gobierno, que suelen tener lugar todos los miércoles.

El sustituto de Merkel: el ministro de Finanzas Olaf Scholz

"Vicecanciller" es un término no oficial que no se encuentra en la Constitución alemana. No obstante, la palabra se ha vuelto común en Alemania cuando se refiere al sustituto. Angela Merkel podría haber nombrado a alguien de su propio partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), o del partido hermano bávaro CSU.

Olaf Scholz, ministro de Finanzas

En la práctica, empero, el vicecanciller (hasta ahora no ha habido una mujer en ese cargo) siempre proviene de la segunda facción más fuerte del gobierno. Actualmente es el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), al que pertenece Olaf Scholz.

El hecho de que el ministro de Finanzas pueda, en caso necesario, sustituir a Merkel, durante un período de tiempo más largo, está regulado en el párrafo 8 del reglamento del gobierno federal. Si "generalmente se le impide hacer gestiones", Scholz representaría a su jefe en "toda el área de gestiones". No obstante, Merkel podría "especificar" el alcance de la representación.

Todos los demás miembros del gobierno también tienen suplentes

También se ha previsto el caso bastante concebible en la crisis del coronavirus que el canciller y su suplente estén ausentes al mismo tiempo. Porque, según el reglamento, cada miembro del gabinete también está representado por un suplente. En el eventual escenario, las funciones de Olaf Scholz serían asumidas por el ministro de Economía Peter Altmaier (CDU).

Sin embargo, nunca ha sucedido en la historia de Alemania que un canciller federal haya estado ausente durante un período de tiempo prolongado y haya sido temporalmente incapaz de hacerse cargo de los asuntos del gobierno.

