¿Qué papel juegan los refugiados en la lucha libia por el poder?

Huyen de ataques, abusos, explotación: miles de migrantes emprenden un peligroso camino hacia Libia en dirección a Europa. Pero la mayoría se quedan en Libia varados, no pueden seguir avanzando y son víctimas de un trato indigno en los centros de detención. Según ACNUR, solo en los campos de Trípoli y alrededores hay retenidos unos 3.300 refugiados y migrantes. Entre ellos, está el centro de Tajura, en el este de Trípoli, donde un reciente ataque aéreo dejó al menos 44 muertos y más de 130 heridos.

"Un crimen de guerra"

El ataque aéreo contra un centro de detención de migrantes en Libia ha causado consternación internacional. Filippo Grandi, Alto Comisario de la ONU para los refugiados, ha declarado que los civiles nunca deben convertirse en un blanco militar. También el director de la misión de la ONU en Libia, Ghassan Salamé, tuvo duras palabras para referirse al suceso: "Este ataque constituye claramente un crimen de guerra, por haber asesinado a personas inocentes que se vieron obligadas por sus terribles circunstancias a refugiarse en este centro”. Salamé también recordó que se trata de la segunda vez que el centro de Tajura, con 600 internos, sufre un ataque. Desde el principio de las hostilidades entre el Gobierno y las milicias del general Haftar, a comienzos de abril, se han producido varios ataques contra los centros o sus inmediaciones. Según informes de la ONU, en toda Libia hay unas 100.000 personas que huyen de la violencia.

El Gobierno del primer ministro Fayez al-Sarraj, reconocido internacionalmente, culpa a las milicias del general disidente Haftar del ataque. Haftar había anunciado una ofensiva sobre Trípoli. Wolfgang Pusztai, del Consejo Nacional de Relaciones entre EE.UU. y Libia, dice desde Washington que no puede afirmar con seguridad si el ataque fue llevado a cabo por el Ejército Nacional Libio (LNA) o por las milicias del Gobierno de unidad.

Sin escrúpulos

"Ya han tenido lugar incidentes en los que las milicias de Trípoli atacaron objetivos civiles y después afirmaron que había sido obra del LNA, aunque los objetivos ni siquiera se encontraban al alcance de la artillería del LNA”, dice Pusztai, experto en seguridad. Se trataría de una estrategia de estas milicias, que apoyan al Gobierno de Trípoli reconocido internacionalmente, para que la comunidad internacional dé la espalda a su oponente, el general Haftar.

El analista tunecino Mansur Oyuni concuerda con Pusztai en que un ataque contra los migrantes no entraría dentro de los intereses del general Haftar. "Ambas partes quieren expulsarse mutuamente de Trípoli y están dispuestas a emplear en ello todos sus medios. Pero, de momento, no se puede culpar a nadie de forma inequívoca del ataque a los refugiados”, agrega.

Por ese motivo, tanto ACNUR como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) exigen que haya una investigación independiente y rigurosa sobre lo ocurrido, con el fin de que los responsables rindan cuentas. Ambas partes conocían la situación geográfica exacta del centro de migrantes y también sabían que allí se alojaban civiles.

Como combatientes y escudos humanos

Lamentablemente, los centros de migrantes tienen un importante significado militar para las partes en conflicto: "Las milicias que luchan del lado de Al-Sarraj reclutan refugiados como soldados, eso es sabido”, dice Pusztai. Según el experto, los almacenes de munición se sitúan estratégicamente en las inmediaciones de los centros de detención. "En parte, los migrantes fueron alojados en instalaciones militares para ser utilizados como escudos humanos”, continúa. "En este caso, son utilizados conscientemente por los contendientes que apoyan al Gobierno internacionalmente reconocido. La razón: atraer atención internacional y culpar al Ejército Nacional Libio”.

Para Oyuni, mientras en Libia no haya paz, tampoco habrá solución para los refugiados en ese país. "Al final son las primeras víctimas”. ¿Podría esta situación mover a la Unión Europea a reconsiderar su política sobre refugiados? "No, no lo creo”, dice categórico Wolfgang Pusztai. Pero sí considera que las devoluciones de refugiados salvados en el Mediterráneo se plantean ahora de manera más complicada. "Eso significaría que la UE debería llegar a acuerdos con los Gobiernos del este de Europa. Sería una manera de proteger a los migrantes de nuevos ataques y evitar que sean reclutados por las milicias”, dice Pusztai.

