¿Qué música escuchar en cuarentena?

La crisis del coronavirus es un asunto serio, pero es parte de la naturaleza del hombre enfrentar incluso las peores situaciones con humor y creatividad, por lo menos a veces. Los videos de gente cantando y haciendo música desde sus balcones en Italia ya se han vuelto virales.

En Alemania también han sido cancelados todos los conciertos públicos, así que algunos artistas ofrecen conciertos en vivo por internet mientras se encuentran en cuarentena en su casa. Desde Berlín, el pianista Igor Levit ofrece todos los días a las 19:00 hs (GMT+1) un concierto en vivo por Twitter.

El cantante pop James Blunt actuó frente en la filarmonía de Hamburgo vacía y transmitió el concierto. La cantante de rock italiana Gianna Nannini utilizó Instagram para un breve concierto. Incluso pequeñas bandas cuyas actuaciones han sido cancelados transmiten sus conciertos en vivo desde sus casas.

Con el fin de evitar que los músicos, promotores y salas de conciertos desaparezcan debido a los cierres de eventos públicos, se pide a las personas que han comprado entradas que no reclamen el dinero, sino que apoyen a los artistas y promotores para que esta oferta cultural pueda seguir existiendo después que pase la crisis del coronavirus.

El humor también ayuda contra el virus

En internet se encuentran algunos videos muy divertidos sobre el tema de la pandemia. Desde canciones rap sobre la importancia de lavarse las manos, hasta parodias de famosas canciones pop. Por ejemplo, la versión alternativa de "My Sharona" de la banda The Knack (1979).

Otras canciones muy famosas tambien recibieron un nuevo texto, por ejemplo, "The Sound of Silence" de Simon & Garfunkel. En su brillante nueva versión se convirtió en "Fight the virus". En todos los países afectados, es decir, en todo el mundo, músicos más o menos conocidos y aficionados a la música han subido parodias y canciones serias a internet, que a veces llegan a obtener millones de clics.

Las radios web y las empresas de reproducción de música vía streaming tambien se ocupan de entregar la banda sonora para esta crisis global. La emisora web Jazzradio.com ofrece, por ejemplo, una selección de música de jazz relajante: "A veces tenemos que tomar un poco de distancia de todas las malas noticias del día", anuncian en su página web.

Listas Spotify contra el pánico

Los usuarios de Spotify también llenan innumerables listas con títulos que aportan asociaciones curiosas. Muchos clásicos del pop adquieren un significado completamente nuevo: "Toxic", de Britney Spears, "Don't stand so close to me", de The Police, "Down with sickness", de Disturbed, o "Heal the world", de Michael Jackson.

La lista Spotify "COVID-19 Quarentine-Party" tiene 85.000 seguidores, y el número crece cada hora. Su autor @chadwickjohnson la llama "la playlist más enferma del internet".

El usuario de Spotify Raphael Angelo Fernández Ríos tiene más de 8000 seguidores para su lista "Coronavirus beats to panic to" (Ritmos coronavirus para entrar en pánico). Su selección da ejemplo de la creatividad y el humor negro que muchos usuarios muestran actualmente:

"Harder to breathe", de Maroon 5

"Stay away", de Nirwana

"It's the end of the world as we know it (and i feel fine)", de REM

"I will survive", de Gloria Gaynor

"Don't panic", de Coldplay

