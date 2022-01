¿Qué localidad tiene el nombre más divertido que conoce?

"Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllantysiliogogoch": así se llama el lugar con el nombre más largo de Europa. Se encuentra en la costa noroeste de Gales y atrae a muchos turistas, especialmente por su peculiar nombre. La traducción al español sería algo así como: “Iglesia de Santa María en el hueco del avellano blanco cerca de un torbellino rápido y la iglesia de San Tisilio cerca de la gruta roja”. En Francia hay un lugar llamado "Y", mientras que en Turquía uno conocido como "Batman". Pero no se inspira en el famoso héroe del cómic, sino en un río del mismo nombre.

Ahora nos gustaría saber: ¿cuál es el nombre de lugar más extraño que conoce?



