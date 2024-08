¿Qué es el mpox, cómo se contagia y cómo se puede prevenir?

Una nueva versión del virus mpox ha surgido en África Central, propagándose entre niños y adultos en la República Democrática del Congo y países vecinos. ¿A qué síntomas debemos prestar atención y qué podemos hacer para reducir el riesgo de infección?

¿Qué es el mpox?

Es posible que hayas oído hablar del mpox con su antiguo nombre: se trata de una enfermedad infecciosa causada por el llamado virus de la viruela del mono, descubierto por primera vez en 1958 en Dinamarca, cuando se describió un brote parecido a la viruela en colonias de monos usadas para la investigación.

Aunque se le denomina "virus de la viruela del mono", todavía se desconoce su origen. Los investigadores sugieren que los roedores o los pequeños mamíferos, como las ardillas y los primates, podrían albergarlo.

Los casos de mpox fuera de regiones como África Central y Occidental, donde el virus es endémico, han sido históricamente poco frecuentes y normalmente estaban relacionados con viajes o animales importados. Sin embargo, en el lapso de dos años, la OMS ha declarado dos veces la propagación del mpox como una emergencia sanitaria mundial.

¿Cómo se transmite el mpox?

El virus puede entrar en el cuerpo a través de heridas en la piel, membranas mucosas (como los ojos, la boca y la nariz) y a través del sistema respiratorio.

La infección se puede contraer al estar en contacto cercano con alguien con mpox (contacto piel a piel durante besos, abrazos, sexo oral, anal o vaginal, y masajes) o al mantener interacciones prolongadas cara a cara (al hablar o respirar) y recibir gotitas respiratorias que transportan el virus. También se puede contraer mpox a través de fluidos corporales de una persona infectada, presentes en juguetes sexuales, ropa de cama o toallas compartidas. Las mujeres embarazadas pueden transmitir el virus a su bebé.

También se puede contraer mpox en contacto directo con animales infectados. Esto incluye desollar, cocinar, comer y cazar animales infectados, o ser mordido o arañado por ellos.

Una persona infectada puede transmitir el virus incluso antes de que aparezcan síntomas, y la transmisión puede continuar hasta que todas las lesiones cutáneas se curen y se haya formado una nueva capa de piel. Esto puede llevar semanas.

¿Cuáles son los síntomas del mpox?

La infección viral suele comenzar con una erupción que puede localizarse cerca del ano o los genitales, o en el pecho, la cara o la boca. La erupción puede extenderse luego a las palmas de las manos y las plantas de los pies y otras partes del cuerpo. Puede ser dolorosa, causar picazón y parecerse a granos o ampollas al principio, que pasan por varias etapas antes de que las costras se caigan.

Los síntomas, parecidos a los de la gripe, pueden comenzar antes o después de la erupción, dentro de los 21 días posteriores a la exposición al virus. Incluyen fiebre, dolor de cabeza, ganglios linfáticos inflamados, dolores musculares o escalofríos. Algunas personas informan dificultad para orinar y una hinchazón dolorosa del ano.

Pueden ocurrir complicaciones peligrosas cuando las lesiones se infectan, lo que lleva a abscesos. Otras complicaciones pueden incluir deshidratación grave causada por diarrea o vómitos, neumonía, inflamación del cerebro (encefalitis) o del corazón (miocarditis) y otras.

¿Quiénes corren mayor riesgo?

Las personas inmunodeprimidas debido a afecciones médicas o medicamentos tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones por mpox. Lo mismo ocurre con trabajadores sexuales, trabajadores de la salud y personas con múltiples parejas sexuales.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., entre las personas en riesgo también se incluyen personas embarazadas, niños menores de un año y personas con antecedentes de eccema.

La OMS insiste en que cualquier persona que entre en contacto con una persona infectada con mpox puede infectarse, independientemente de su orientación sexual.

¿Cómo puedo prevenir el contagio de mpox?

La mayoría de las personas se recuperan del mpox en entre dos y cuatro semanas. Si usted o su pareja tienen mpox, puede reducir el riesgo de propagación evitando tener relaciones sexuales, tocarse o besarse. Los CDC recomiendan evitar el contacto cercano con personas que tengan un sarpullido visible en fiestas, clubes y festivales, donde se usa poca ropa y el contacto piel con piel es frecuente.

Tener menos parejas sexuales y usar condones también reduce el riesgo de infección. Sin embargo, los condones no previenen la infección si alguien entra en contacto con lesiones o fluidos corporales de otras partes del cuerpo.

Los CDC advierten contra tocar objetos manipulados por una persona con mpox e instan a lavarse las manos con frecuencia. También las vacunas son una opción, aunque no están disponibles en todas las regiones y el acceso puede depender del riesgo de complicaciones y exposición que presente cada persona.

Debido a que los virus mpox y de la viruela son genéticamente similares, las vacunas que se usan para prevenir la viruela también se pueden administrar para proteger contra las infecciones por mpox.

