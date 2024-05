Rusia abre un nuevo frente en el norte de Ucrania

El Kremlin intenta así distraer a las tropas ucranianas para ganar terreno en el este de Ucrania, y aprovechar al máximo el tiempo antes de que Kiev reciba nuevos envíos de armas occidentales.

Bombardeo de planeadores rusos en Járkiv Imagen: George Ivanchenko/EPA

Nuevo revés para Ucrania en la guerra con Rusia: Las fuerzas de Vladímir Putin vuelven a atacar la región de Járkiv, donde las tropas ucranianas consiguieron frenar la invasión en 2022. En momentos en que ha recuperado la iniciativa en el campo de batalla, Rusia lleva la guerra de regreso a varios pueblos de Járkiv para forzar desplazamientos de los militares ucranianos y poder ganar terreno en otro frente, el Donbás en el disputado este del país. El Kremlin intenta aprovechar así al máximo el tiempo antes de que lleguen a Ucrania nuevos envíos de armas occidentales.

