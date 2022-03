¿Qué ayuda es la más efectiva para los refugiados ucranianos?

Los bombardeos rusos en Ucrania han dejadociudades prácticamente devastadas y millones de personas, sobre todo mujeres y niños, han tenido que huir para salvar su vida. Miles de ellos llegan día a día a la frontera ucraniana con Polonia, donde se les brinda refugio para poder seguir viaje. También hay muchos médicos y personal de salud que quieren viajar a Ucrania para colaborar. Y en Alemania, por ejemplo, las iniciativas privadas surgen por todas partes, recolectando donaciones de todo tipo para enviarlas a las fronteras. Sin embargo, a menudo esas donaciones no ayudan, sino que entorpecen.

Calles llenas de objetos procedentes de donaciones

Según informan organizaciones de ayuda y redes sociales, en las calles de las fronteras con Ucrania quedan tirados objetos provenientes de las donaciones, como vestimenta, mantas y hasta esquíes. El motivo: las iniciativas privadas llegan a las organizaciones con camiones llenos de donaciones que nadie necesita, y esas organizaciones las rechazan. Sandra Lorenz, portavoz de la Ayuda Internacional de Johanniter, una de las organizaciones humanitarias más grandes de Europa, opina que la voluntad de cooperar es notable. Y que puede comprender que muchas personas prefieran enviar objetos en lugar de (o además de) dinero. Sin embargo, dice que "las donaciones de objetos se dejan a un lado, y al final no ayudan, porque las necesidades son otras y esas cosas no llegan a donde tendrían que llegar”.

Cartel en la frontera ucraniana: "No deje cosas aquí. Si quiere ayudar, contáctese con los voluntarios".

Mucha gente dona ropa, pero los refugiados precisan al principio, sobre todo, cargadores portátiles para teléfonos móviles y artículos de higiene para mujeres. Entre otras cosas, llegan, por caso, medicamentos sin prospecto -tampoco en ucraniano o ruso-, y juguetes que las personas ucranianas que huyen de la guerra no pueden llevarse consigo.

La ayuda debe ser adecuada y coordinada

Las organizaciones humanitarias se ven ante el desafío de que las cosas lleguen a donde se las necesita. Primero deben determinar qué necesitan las personas y luego se realizan los envíos. Esa ayuda debe coordinarse muy bien entre las distintas organizaciones, para que, por ejemplo, no llegue a cierto lugar un camión lleno de pañales, y a otro, ninguno. En situación de catástrofe, todo es dinámico: todo el tiempo cambia la cantidad de personas que huyen y lo que necesitan. El esfuerzo logístico es grande: almacenar las donaciones, clasificarlas, ver qué es lo que aún puede usarse y qué no, lavar las prendas, todo eso toma tiempo. Y, en muchas ocasiones, no tiene sentido transportar las donaciones hasta las fronteras. Las organizaciones muchas veces compran allí lo necesario, algo que, debido a la guerra en Ucrania, no es posible en todas partes, pero sí en los países limítrofes. Eso también es importante para mantener activos los mercados locales.

A eso se suma que el lugar en las calles es limitado. Los convoyes privados podrían bloquear el paso a bienes urgentes y a ambulancias.

La gente donó en Polonia hasta esquíes para los refugiados ucranianos.

Organizaciones humanitarias gastan dinero

En muchos casos, las donaciones de bienes no están a la altura de las necesidades actuales de los refugiados, al menos eso indican muchos de los trabajadores de organizaciones humanitarias. Uno de los principios humanitarios es respetar la dignidad de las personas. Eso también significa no tomar decisiones por ellas. Deben poder comprar lo que necesitan: medicamentos que no les produzcan efectos secundarios, alimentos que deseen comer y que correspondan con su religión y su cultura.

La portavoz de Johanniter dice: "Las personas que hacen donaciones deben preguntarse qué tipo de ayuda desearían recibir si lo hubieran perdido todo. Seguramente querrían vestirse con ropa que les guste y no con pulóveres viejos”. Las donaciones hechas luego de las inundaciones catastróficas en Alemania, en 2021, tampoco fueron bien recibidas, y los depósitos todavía están llenos.

Sandra Lorenz, portavoz de la organización de ayuda humanitaria Johanniter.

Las donaciones a nivel local sí pueden ser efectivas, explica a DW Laura Cazes, de la Oficina Central de Bienestar de los Judíos en Alemania (ZWST), que también brinda ayuda humanitaria. "Hay que preguntar siempre si existe una necesidad. Entonces también una cafetera automática puede tener sentido, justamente si se la necesita en un centro para refugiados, por ejemplo”.

Los médicos no deben viajar a Ucrania por sus propios medios

Gran cantidad de personal médico y sanitario se presentan en las organizaciones para ofrecer su ayuda. Pero estas la rechazan la mayoría de las veces. Así lo afirma también el portavoz de la Cruz Roja Alemana (DRK), Dieter Schütz. "Nuestros voluntarios han realizado entrenamientos especiales para casos de catástrofe y de guerra. Saben cómo actuar en esos casos. No mandamos a nadie sin entrenamiento a tales lugares”.

Viajar por los propios medios a Ucrania no es una buena idea. Por un lado, debido al riesgo personal, por el otro, porque muchas organizaciones no han recibido pedidos de personal médico de sus socios locales hasta el momento.

Laura Cazes, directora del Dept. de Comunicación y Digitalización de la Oficina Central de Bienestar de los Judíos en Alemania.

Sandra Lorenz, de Johanniter, subraya, además, que ese tipo de iniciativas individuales pueden significar un problema adicional. Los médicos y el personal de salud usan los pocos recursos existentes todavía en el país: "Nuestros equipos médicos cumplen con los estándares de la Organización Mundial de la Salud y pueden abastecerse por sí mismos. Pienso que viajar así, sin más, a un territorio de catástrofe puede ser problemático”.

Dieter Schütz, portavoz de la Cruz Roja Alemana.

Lo mejor: donar dinero a cuentas seguras y comprometerse a largo plazo

Las donaciones de dinero, a pesar de ser un acto impersonal, son más efectivas. Dieter Schütz dice que la Cruz Roja Alemana apela a que se realicen donaciones de dinero para fines concretos, ya que los donantes quieren, por lo general, ayudar a los que lo requieren en una situación concreta.

Quien prefiera colaborar de forma personal, debería hablar con las organizaciones, ya que allí se puede colaborar a nivel local e internacional, en el área médica, de medios, logística, en el servicio de choferes, y también sirviendo comida. Lo decisivo es que los colaboradores se comprometan a ayudar a largo plazo, y no solo durante una situación de catástrofe, lo que, lamentablemente, sucede a menudo. Es decir, que con un compromiso a largo plazo se puede poner mejor el hombro si se cuenta con el personal, la infraestructura y la coordinación en casos de catástrofe y crisis. La ayuda, entonces, es sostenible y llega a donde se la necesita.

(cp/ms)