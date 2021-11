Qatar se merece esta Copa Mundial de Fútbol

El controvertido Mundial de Qatar comienza dentro de un año y parece que soy uno de los pocos que cree que es algo bueno.

En primer lugar, debemos abordar la razón principal por la que muchos en el fútbol están en contra del evento y han amenazado con un boicot. Los grupos de derechos humanos afirman que más de 6.500 trabajadores inmigrantes han muerto en Qatar desde que el país recibió la Copa del Mundo en 2010. No está claro cuántas muertes estaban directamente relacionadas con la construcción de estadios e infraestructuras para el torneo, pero sigue siendo una cifra vergonzosa.

No quiero restar importancia a estas trágicas muertes ni a los problemas más amplios de Qatar en materia de derechos humanos, pero sí quiero que se escuche la otra parte del argumento, algo que no suele ocurrir cuando solo queda Qatar para defenderse.

¿No es la mejor manera de honrar a los trabajadores inmigrantes jugar en los estadios que tanto les costó construir? ¿No se sentirán algunos de ellos orgullosos cuando Lionel Messi participe en la que probablemente sea su última Copa del Mundo?

Preferiría que este Mundial se celebrara en Qatar que, por ejemplo, en Arabia Saudí o Irán. Sus regímenes son mucho más represivos. Rusia celebró la última Copa del Mundo y también tiene importantes problemas con los derechos humanos, pero el clamor contra Rusia no fue nada comparado con el de Qatar.

Creo que la arrogancia occidental está jugando un papel en este asunto, porque muchos piensan que Qatar no tiene fútbol en su cultura.

De hecho, Qatar ha inyectado miles de millones de dólares en el fútbol, a través de la compra del Paris Saint Germain y el patrocinio del Barcelona y el Bayern de Múnich. Muy pocos sugieren boicots contra estos clubes. Qatar ha demostrado su compromiso con el fútbol y no se trata de un simple lavado de cara mediante el deporte.

Es el momento de que Asia vuelva a ser anfitriona

La Copa del Mundo solo se ha celebrado en Asia una vez, en 2002, en Japón y Corea del Sur. Es una gran pena. Es el momento de Asia de nuevo, pero no hay muchas naciones dispuestas a ser anfitrionas. China podría, pero no quiere pasar vergüenza con su pobre equipo. Australia no es realmente Asia. Sabemos que los estadios y el transporte en Qatar serán maravillosos.

Qatar es también el mundo árabe, que nunca ha albergado un Mundial. Qatar 2022 envía una señal de que forman parte de la familia del fútbol. Tal vez algunas de las presiones del fútbol sobre Qatar en materia de derechos humanos hayan mejorado la situación allí.

Y no hay que olvidar que Qatar es campeón de Asia. ¿Impediríamos que otros campeones continentales fueran anfitriones?

De todos modos, ya es demasiado tarde para boicotear. Sí, algunos equipos, como el de Alemania, han protestado, pero sabían que era en parte un gesto simbólico y que seguirían viajando a Qatar el próximo noviembre.

Ha habido amplias acusaciones de corrupción en relación con las candidaturas a Rusia 2018 y Qatar 2022. Se ha implicado a funcionarios de la FIFA. Si la Copa del Mundo fue comprada, entonces está mal, pero el mundo ha tenido más de 10 años para retirar los derechos de organización o presentar cargos y nunca lo hizo.

Esto no es solo un problema de Qatar, los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City en 2002 fueron comprados y hay pruebas de que el Mundial de fútbol de 2006 en Alemania también lo fue.

Noviembre es un buen mes para el Mundial

La gente tiene otro problema con Qatar 2022:,el calendario de noviembre y diciembre en lugar de junio y julio. Esto no fue idea de Qatar, ya que dijeron que estarían encantados de ser anfitriones en junio y utilizar el aire acondicionado. El fútbol decidió que haría demasiado calor después de haberles concedido los derechos.

Pero, ¿qué hay de malo en noviembre/diciembre? Puede que en un principio no se adapte a las grandes ligas europeas, pero se adapta mejor a muchas otras ligas de todo el mundo. De nuevo, es la arrogancia occidental. De hecho, podría ayudar a los ingleses, que normalmente están demasiado agotados después de una larga temporada de clubes cuando llega junio.

Otra novedad es que la Copa del Mundo se celebre básicamente en una sola ciudad (Doha). Puede ayudar, en vista del coronavirus, y supone un cambio respecto a la Eurocopa 2020, que se celebró extrañamente por todo el continente.

Démosle una oportunidad a Qatar.

