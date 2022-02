Qatar 2022: Polonia y Suecia se niegan a jugar contra Rusia

Ante la falta de decisiones de la FIFA tras el ataque ruso a Ucrania, la Federación Polaca de fútbol dio un paso este sábado (26.02.2022) al anunciar que no se plantea medirse a la selección rusa a finales de marzo en las semifinales de una repesca al Mundial de Qatar 2022.

"Basta de hablar, es hora de actuar. Debido a la escalada de agresión de Rusia en Ucrania, el equipo de Polonia no tiene previsto jugar el partido de calificación contra el equipo de Rusia", indicó el presidente de la Federación Polaca de Fútbol, Cezary Kulesza, agregando que "es la única decisión correcta".

Polonia debería medirse en principio a Rusia el 24 de marzo en Moscú en la semifinal de su repesca, un partido organizado por la FIFA. Si los rusos superan a los polacos, deberían recibir luego, el 29 de marzo, a Suecia o República Checa, que se miden el 24 en la otra semifinal.

La Federación Polaca de Fútbol precisó que trabajaba con sus homólogas de Suecia y República Checa para presentar una postura común a la FIFA. El capitán de la selección polaca, Robert Lewandowski, celebró inmediatamente la toma de posición de su Federación.

"Es la decisión correcta. No puedo imaginar jugando un partido contra la selección nacional rusa en una situación en la que continúe una agresión armada en Ucrania", escribió el jugador del Bayern Múnich en Twitter. "Los futbolistas e hinchas rusos no son responsables, pero no podemos hacer como si no estuviera pasando nada", señaló.

El arquero polaco Wojciech Szczesny, casado con una ucraniana y que tiene parte de la familia "todavía en Ucrania", dijo en redes sociales que su "conciencia" no le dejaría jugar ese partido. "Me niego a estar en el terreno de juego y escuchar el himno ruso", aseguró en Instagram.

Poco más tarde se confirmó también que Suecia se negará a jugar contra Rusia si ambos equipos deben enfrentarse en la repesca. "Decida lo que decida la FIFA, nosotros no jugaremos contra Rusia en marzo", declaró en un comunicado el presidente de la Federación sueca, Karl-Erik Nilsson.

Por otra parte, el gobierno sueco pidió este sábado una exclusión íntegra de Rusia de todas las competiciones deportivas como medida ante el ataque a Ucrania. Estocolmo quiero convencer al resto de los países de la Unión Europa para "un boicot de los lazos deportivos" con Rusia "mientras dure la invasión de Ucrania", anunció el ministro de Deportes de Suecia, Anders Ygeman.

Suecia propone un boicot de todas las competiciones previstas en Rusia y que ningún deportista ruso pueda participar en competiciones en suelo europeo. (AFP)