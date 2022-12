Putin suspende su tradicional gran rueda de prensa anual

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ofrecerá este año su tradicional gran rueda de prensa anual, informó este lunes (12.12.2022) el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Sí, no habrá antes de Año Nuevo", contestó Peskov a la pregunta de si no tendrá lugar en lo que resta de 2022 la rueda de prensa anual del presidente ruso. Tampoco se celebrará la tradicional recepción de Año Nuevo en el Kremlin

Al mismo tiempo, el portavoz indicó que la Presidencia considera que Putin tendrá la oportunidad de departir con los periodistas que cubren la información del Kremlin, "como lo hace regularmente, incluso durante sus viajes al extranjero". Las ruedas de prensa anuales del presidente ruso, a las que se acreditan más de mil periodistas, habitualmente duran varias horas y son transmitidas en directo por la televisión.

"Rusia no amenaza a nadie", dijo el presidente ruso en su anterior gran conferencia de prensa, el 23 de diciembre del año pasado, al responder a un pregunta de una periodista occidental sobre una posible invasión rusa a Ucrania.

En esa ocasión, dos meses del comienzo la campaña militar rusa en Ucrania que él ordenó, era Putin quien exigía garantías de seguridad ante las supuestas amenazas de Estados Unidos, que, dijo, había desplegado misiles cerca de la frontera rusa, como lo hiciera la Unión Soviética con Cuba en 1962. (efe)