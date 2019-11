Putin llama a Rusia Unida a renovarse tras revés electoral

La presencia del presidente Vladimir Putin marcó el punto más relevante en el congreso de Rusia Unida, el partido en el poder en el país y que pasa por época de vacas flacas. El mandatario dijo ante los delegados este sábado (23.11.2019) en Moscú que había que responder a los "problemas de la gente” para volver a ser "una máquina de ganar”.

Putin llamó al partido a asumir su papel de liderazgo ante la sociedad y renovarse para vencer en las parlamentarias de 2021 tras el revés sufrido en las elecciones regionales de septiembre pasado. "Las elecciones venideras son de gran importancia para garantizar la continuidad del desarrollo nacional, para conservar e incrementar todo lo logrado", afirmó.

En VDNkh, parque moscovita abierto en 1939 para ensalzar las hazañas del comunismo y renovado en 2014, Putin habló ante 2.000 delegados, entre ellos numerosos gobernadores regionales, diputados y senadores, y el primer ministro, Dimitri Medvedev, presidente de Rusia Unida. "Deben plantearse ustedes mismos las preguntas acuciantes, sin esperar” una consigna del Kremlin, recomendó Putin.

Superados por el "voto inteligente”

El mandatario aconsejó "resolver los problemas ustedes mismos” y no dejar pasar casos de mala gestión. El mandatario puso como ejemplo a los hospitales en mal estado o las escuelas con exceso de personal. "En las calles ustedes tienen que ver todo lo que los responsables no ven. Busquen soluciones”, agregó el presidente ruso, que no es oficialmente miembro del partido que fundó en 2001.

La presencia de Putin no tiene un carácter meramente simbólico, sino que busca dar un impulso real al partido, que aglutina un 32,6 por ciento de las intenciones de voto, muy lejos del 54 por ciento obtenido en las legislativas de 2016, según los últimos sondeos. El partido busca recuperar fuerzas luego de que el llamado "voto inteligente", estrategia ideada por el líder de la oposición extraparlamentaria, Alexei Navalni, permitió a la oposición arrebatarle 20 escaños.

DZC (EFE, AFP)

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Un cadete de la KGB Putin nació en San Petersburgo en 1952. Tras finalizar sus estudios de Derecho, se unió al servicio de inteligencia soviético KGB en 1975. Su primera tarea consistió en observar ciudadanos extranjeros y empleados de consulados en su ciudad natal. Después fue enviado a Dresde, en el este de Alemania. Tras la caída del Muro De Berlín, Putin quemó cientos de documentos de la KGB.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Su mentor político A la izquierda, se puede ver al joven Putin junto al exalcalde de San Petersburgo Anatoly Sobchak. Éste había sido profesor de Putin, asesorándolo en materia de política internacional. Pese a un escándalo de corrupción al comienzo de su carrera política, su amistad con Sobchak evitó que perdiera su puesto.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Un ascenso meteórico Putin pronto cambió San Petersburgo por la capital política, Moscú. En 1997, el presidente Boris Yeltsin le dio un puesto de nivel medio en su gobierno, un cargo que Putin supo aprovechar para entablar importantes amistades políticas, que le servirían en el futuro.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder La muerte de un amigo La muerte de Anatoly Sobchak, en el año 2000, afectó profundamente a Putin. Su antiguo mentor fue uno de los primeros políticos que propusieron a Putin como presidente. Un año antes, había usado sus conexiones políticas para que se desestimaran las acusaciones por corrupción contra Sobchak.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Presidente interino En junio del año 2000, Boris Yeltsin dimitió, dejando a su primer ministro como jefe interino. En el marco de la campaña presidencial, resurgieron las acusaciones de corrupción en contra de Putin de cuando trabajaba en el gobierno de San Petersburgo. Marina Salye, la abogada que sacó a la luz el tema, fue obligada a abandonar la ciudad.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Tándem "democrático" Puesto que la Constitución prohibía una segunda reelección consecutiva de Putin en 2008, su primer ministro Dimitri Medvedev se presentó a las elecciones. Cuando éste asumió la presidencia nombró a Putin como su primer ministro. Esta maniobra fue fuertemente criticada como antidemocrática y, en Moscú, muchos consideraban a Medvedev un títere de Putin.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Victoria electoral En marzo de 2018, Vladimir Putin fue reelegido por tercera vez como presidente. Puesto que el mandato presidencial se ha extendido, Putin gobernará los próximos seis años. Los comicios estuvieron marcados por una oposición debilitada y acusaciones de fraude. Autor: Elizabeth Schumacher



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube