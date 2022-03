Putin irá tan lejos como los rusos se lo permitan

Vladimir Putin tiene la intención de hacer de Rusia una gran potencia, sin importar el costo para la gente e incluso para la élite corrupta que instaló. Con su invasión de Ucrania, Putin traicionó los intereses de la nación.

Putin está obligando al pueblo de Rusia a sufrir las consecuencias de sus crímenes, las cuales van mucho más allá de la caída económica del país.

El odio de los ucranianos por todo lo que sea ruso crece con cada día de invasión. El regreso de la dictadura, el fin de la apertura y modernización de Rusia, el giro completo con respecto al resto de Europa: todas estas son las consecuencias del plan sin sentido de Putin, quien adora una "rusidad" supuestamente única y exige que los demás hagan lo mismo.

Rusia verá su libertad y sus valores restaurados solo cuando Putin pierda la guerra. Este también sería el final político de Putin, quien continúa intensificando su invasión de Ucrania para retrasarlo. Puede hacer esto porque sabe que Rusia tiene armas nucleares y Ucrania no.

Miodrag Soric

Pero sus tropas se preguntan cada vez más por qué los ucranianos salieron a las calles para llamarlos fascistas cuando habían sido enviados en una misión de "desnazificación". Los soldados también se preguntan por qué luchan contra sus vecinos.

Los ucranianos defienden su país, su hogar, sus hijos. Enfrentaron la superioridad material de su invasor con el coraje de la desesperación y la voluntad de hacer grandes sacrificios.

Rusia no puede ganar la paz y, por lo tanto, no ganará la guerra. El Kremlin no tiene los medios para administrar una ocupación de Ucrania a largo plazo. Putin aisló a Rusia de la UE, Estados Unidos y países aliados.

El pueblo de Rusia debe volver en sí y luego lidiar con la situación. ¿Cómo? Millones de ucranianos lo demuestran todos los días. (rr/lgc)