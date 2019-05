Putin aboga en Sochi por la continuación del acuerdo con Irán

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este miércoles (15.05.2019) que a Irán no le conviene salir del pacto nuclear suscrito en 2015 después de que Teherán anunciara su intención de incumplir parcialmente sus obligaciones. "Francamente, no veo que a Irán le convenga abandonar este acuerdo. Nosotros siempre abogamos por conservar ese tratado", dijo Putin durante una rueda de prensa conjunta con el presidente austríaco, Alexander Van der Bellen, en el balneario ruso de Sochi (mar Negro).

Al mismo tiempo, Putin subrayó que "Rusia no es un equipo de bomberos para salvar todo el tiempo a todos, incluido lo que no depende totalmente de nosotros". El presidente ruso lamentó que "se esté destruyendo" el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, en sus siglas en inglés), nombre oficial del acuerdo nuclear con Irán. "Tras la firma del acuerdo Irán era, y sigue siendo, el país más supervisado y transparente del mundo en ese sentido. Putin acusó a Estados Unidos de provocar la actual situación al salirse del acuerdo y a los europeos de ser incapaces de cumplir con su parte del pacto.

"Ahora voy a decir algo no muy diplomático que puede herir las sensibilidades de nuestros amigos europeos: los estadounidenses salieron; el acuerdo se destruye y los países europeos no pueden hacer nada para salvarlo y son incapaces de trabajar con Irán para compensar sus pérdidas económicas", afirmó. Por su parte, Bellen afirmó que su país "no tiene planes de abandonar el proyecto Nord Stream 2", el gasoducto ruso contra el que ha venido advirtiendo Estados Unidos. (efe)

