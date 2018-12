Putin a Trump: “Rusia está abierta al diálogo con EE.UU.”

Trump y Putin: ¿qué opina el uno del otro?

Conversaciones bilaterales

La cumbre en Helsinki es el primer gran encuentro bilateral entre Trump y Putin. Debido a varias disputas, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están más tensas que nunca. El 12 de julio Trump dijo sobre Putin: “Alguien me preguntó: ¿es un enemigo? No, no es mi enemigo. ¿Es un amigo? No, no lo conozco lo suficientemente bien”.