Puigdemont sobre Alemania: "Fue una experiencia enriquecedora"

El líder independentista catalán Carles Puigdemont calificó su paso por Alemania, donde permaneció cuatro meses en libertad condicional tras su detención a finales de marzo, como una "experiencia enriquecedora", en una entrevista que publica hoy (10.08.2018) la publicación alemana Der Spiegel.

"Esto puede sonar sorprendente ahora, pero fue una experiencia muy enriquecedora tanto a nivel humano como político", declaró el expresidente del Gobierno catalán que fue retenido en virtud de una orden europea de detención librada por la Justicia española por su papel en el referéndum independentista catalán del 1 de octubre, declarado ilegal por las autoridades españolas.

Contraste con España

"En Alemania no hubo encuentros incómodos, todos fueron respetuosos y educados conmigo aunque no compartieran mis puntos de vista. Incluso mientras estuve detenido todos me trataron correctamente. Podía confiar en que estaba en un Estado de derecho y en manos de profesionales", afirmó. En su opinión, esto fue un claro contraste con España, cuyo sistema legal tiene "más debilidades".

Desde julio, el político soberanista de 55 años puede moverse libremente por todo el mundo salvo por España, donde sería detenido si regresara. El Tribunal Supremo español retiró la orden europea de arresto y rechazó la decisión de los jueces alemanes de entregarlo solamente por malversación de fondos y no por rebelión, como solicitaba la Justicia española. Tras ello, Puigdemont regresó a Bruselas donde había fijado su residencia tras huir de España. (dpa)

