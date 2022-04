Puentedey: el pueblo más hermoso de España en 2022

Además en Euromaxx:

Brillo artesanal: las arañas de cristal de Viena

En la capital de Austria, las lámparas de araña cuelgan en los techos de palacios, cafés y museos. La casa Lobmeyr las fabrica de forma totalmente artesanal y las exporta a todo el mundo.





Europa en la mesa: pizza napolitana



¿Cómo hacer en casa una rica pizza napolitana? No es una tarea nada sencilla. La cocinera de DW Felicitas Then nos revela sus trucos, desde la masa hasta el método para hornear sin leña.







Marienplatz: tesoros ocultos en la plaza mayor de Múnich

Todos los que visitan la ciudad de Múnich pasan por la central Marienplatz. Esta plaza esconde algunos secretos muy sorprendentes que muchos muniqueses ni siquiera conocen. Euromaxx se los revela.





Yinka Ilori: explosión de color en el gris de Londres

El diseñador Yinka Illori transforma sitios grises de Londres en una explosión de color. Sus obras están marcadas por las historias de su infancia en Inglaterra y por los patrones de tejidos de África occidental.





