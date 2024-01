¿Puede Ucrania atacar blancos en Rusia con armas alemanas?

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, casi a diario hay ataques contra ciudades ucranianas. Kiev responde con ataques contra objetivos militares rusos en regiones ocupadas, como Crimea, por ejemplo.

Relativamente nuevo es, en cambio, que una ciudad rusa sea blanco de ataques. Se trata deBélgorod,que cuenta con cerca de 350.000 habitantes y está ubicada a unos 30 kilómetros de la frontera ucraniana. El 30 de diciembre, un día después de uno de los bombardeos rusos más intensos desde el comienzo de la guerra, Ucrania atacó esa ciudad. Según fuentes rusas, murieron 25 personas.

El derecho internacional

El derecho internacional cubre básicamente esos ataques, dice el profesor Wolff Heintschel von Heinegg, de la universidad europea Viadrina, de Fráncfort del Oder. Explica a DW que, en conflictos internacionales, "ninguna de las partes está obligada a circunscribir las hostilidades a su propio territorio”. Y agrega que "es un objetivo legítimo debilitar a las fuerzas adversarias, atacándolas a estas y otros objetivos militares lícitos”.

Aunque mueran civiles, eso no cambia la situación jurídica, según Heintschel von Heinegg: "Si bien siguen estando prohibidos los ataques contra personas y blancos civiles, eso no significa que estos no puedan verse afectados”. El derecho internacional humanitario prohíbe, sin embargo, "atacar objetivos militares lícitos, cuando sea previsible que los así llamados daños colaterales estén en una excesiva desproporción con respecto a las ventajas militares esperadas”. Pero, a su juicio, eso no ocurrió en los ataques ucranianos contra objetivos en Rusia.

Armas alemanas

No está claro si se utilizaron en ellos armas procedentes de Occidente, pero ese es un asunto decisivo para quienes respaldan a Ucrania. El canciller alemán, Olaf Scholz, no ha querido entregar a ese país, por ejemplo, misiles de crucero Taurus, de largo alcance. El motivo es la preocupación de que, con ellos, pudieran ser alcanzados objetivos en Rusia y Alemania pudiera verse implicada en esta guerra.

Wolff Heintschel von Heinegg opina que, aunque se usaran armas alemanas, no sería un problema desde el punto de vista del derecho internacional. Porque se trata de "un caso claro de agresión bélica prohibida, de modo que terceros países, como Alemania, pueden respaldar a la víctima de la agresión, también con el suministro de armas”. Que se usen contra blancos en Rusia "no hace una diferencia” a su juicio.

Ataques a territorio ruso

También dentro de Alemania crece la presión sobre Olaf Scholz para que deponga su resistencia al envío de los misiles Taurus. Sara Nanni, portavoz de defensa de Los Verdes en el Bundestag, va más allá. En conversación con DW, se muestra expresamente a favor de que Ucrania ataque territorio ruso, incluso con armas alemanas. "Obviamente, siempre temo que Rusia pueda extender su guerra también a la OTAN, y por ende a Alemania. Pero eso no depende de lo que suministremos o no. Eso sólo depende de lo que Putin decida”, afirma.

Es una postura relativamente nueva en Alemania. Pero también apoya la idea Roderich Kiesewetter, experto en seguridad de la opositora Unión Cristianodemócrata (CDU). "Los ataques de Ucrania contra objetivos militares en territorio ruso no solo son admisibles en cuanto al derecho internacional, sino que también son procedentes desde el punto de vista estratégico militar y tienen pleno sentido”, escribió a DW.

Los misiles Taurus pueden destruir también gruesas capas de concreto. Imagen: Luftwaffe

Considera irrelevante si se emplean para ello armas alemanas o no. "Ucrania debería decidir en forma autónoma cómo usa las armas que se le han entregado”, dice, agregando que eso no convertiría a Alemania en parte beligerante activa.

Advertencias de un exgeneral

La pregunta de fondo es qué se espera de los Taurus y, en último término, cuál es el objetivo de toda la ayuda a Ucrania. Mientras Roderich Kiesewetter considera correcta y factible la reconquista de todos los territorios ocupados por Rusia, inclusive Crimea, el general de brigada en retiro Helmut Ganser advierte de que no hay que hacerse ilusiones.

En una entrevista con el portal en línea del semanario Zeit, señaló: "La expectativa de que Ucrania pueda restablecer su plena integridad territorial por medios militares, obedece a una crasa pérdida de sentido de la realidad, en vista de la desmesurada cantidad de fuerzas que se requeriría y de la decreciente disposición al respaldo que hay en capitales occidentales determinantes”.

Ganser ve también peligro de que la OTAN sea involucrada en la guerra si apuesta por una paz que suponga la victoria de Ucrania. "Una política de seguridad responsable, que debe evitar daños a la población alemana, no puede plegarse a eso”, afirmó. Scholz, a quien atañe sobre todo tal advertencia, probablemente se sentiría confirmado en su postura.

