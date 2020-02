Protestas indígenas obligan al cierre del ferrocarril en Canadá

La compañía ferroviaria canadiense Canadian National (CN) anunció este jueves (13.02.2020) el cierre de todas sus rutas en la zona oriental del país por las protestas de grupos indígenas, lo que suspende el servicio de pasajeros y mercancías en la mitad de Canadá.

Los bloqueos se iniciaron hace una semana cuando la Policía Montada canadiense empezó a detener a activistas indígenas que protestan en la provincia de Columbia Británica, en la costa del Pacífico de Canadá, contra la construcción de un gasoducto.

El presidente de CN, J.J. Ruest, explicó en un comunicado que "con más de 400 trenes cancelados durante la pasada semana y las nuevas protestas que han surgido en lugares estratégicos de nuestra principal línea, hemos decidido que un cierre progresivo de nuestras operaciones en el este de Canadá es lo más responsable para la seguridad de nuestros empleados y los manifestantes".

"Hasta nuevo aviso"

El cierre de las líneas de CN, que opera el transporte de mercancías por ferrocarril en Canadá, también supone la suspensión de todos los servicios de Via Rail, la compañía de transporte de pasajeros del país, al este de Toronto.

"Tras el aviso del propietario de la infraestructura de que no pueden seguir apoyando nuestras operaciones en su red, Via Rail no tiene otra opción sino cancelar sus servicios, de forma inmediata y hasta nuevo aviso", dijo la compañía ferroviaria en su cuenta de Twitter.

Via Rail ya había cancelado con anterioridad el servicio de pasajeros entre Toronto, Ottawa y Montreal, el principal corredor de pasajeros del país, por las protestas indígenas que se mantienen desde hace una semana.

mg (efe, Nacional Post)

