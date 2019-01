Protestas en Venezuela: ¿se repite la historia del fin de la dictadura de Pérez Jiménez?

Desde la madrugada del lunes (21.01.2019) estallaron las redes sociales con los videos de una unidad militar de la Guardia Nacional Bolivariana desconociendo presidencia de Nicolás Maduro y convocando a la gente a salir a las calles. Los militares que conformaban el grupo sustrajeron armas de guerra en dos comandos y secuestraron a cuatro oficiales para, finalmente, tomar la unidad de la GNB en Cotiza, en la zona oeste de Caracas.

Tras una breve escaramuza, el alzamiento militar fue rápidamente controlado y el gobierno dio la cifra de 27 oficiales detenidos, fusiles recuperados y ningún indicio de replicas en demás cuarteles del país. Sin embargo, vecinos de Cotiza comenzaron a protestar después de las detonaciones provocadas por el enfrentamiento y, poco a poco, las protestas se fueron multiplicando en varias zonas del oeste de la capital.

Ya para el martes (22.01.201) en la madrugada, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) había registrado más de 30 protestas en distintas zonas de Caracas, pero sobre todo en las zonas populares del oeste, donde no acostumbran a protestar contra Nicolás Maduro. Para algunos analistas, la sublevación militar en Cotiza deja más preguntas que respuestas, pero demuestra la importancia de la unión cívico-militar para lograr cambios en el alto gobierno, y ha sido un detonante en una nueva ola de protestas.

La amnistía de la Asamblea Nacional

Para la Asamblea Nacional (AN), bajo la nueva presidencia del diputado Juan Guaidó, los militares implicados en los hechos del lunes estarían protegidos por la Ley de Amnistía, que aprobaron la semana pasada en un decreto para respaldar a los miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) que "colaboren activamente por el rescate de la Constitución”. En un comunicado, la AN pide que se respeten las garantías de los militares detenidos y reiteran que las FF. AA. reconocen que la cadena de mando está rota y que la presidencia ha sido usurpada por Nicolás Maduro.

Lo ocurrido en Cotiza motivó al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, a emitir un video donde reitera su llamado a las Fuerzas Armadas para restituir el orden constitucional y a no disparar a los manifestantes. Guaidó se ha catapultado políticamente con el respaldo de la comunidad internacional, los partidos de oposición y un discurso de reconciliación, que, sin embargo, es firme en su desconocimiento de la presidencia de Nicolás Maduro. En poco tiempo, la AN bajo el mando de Guaidó ha logrado unir a varios sectores fragmentados de la oposición y reactivar la calle con multitudinarias concentraciones en los cabildos que se realizan en todo el país. Dos tareas que, para muchos, resultaba imposible lograr después de las fracasadas oleadas de protestas del 2014 y 2017, además de los fallidos intentos de dialogo que surgieron después.

Si unir a la oposición se veía difícil hace unas semanas, para muchos, reactivar las protestas de calle en una sola voz resultaba imposible. Aunque para el OVCS el 2018 fue el año donde se produjeron más protestas en los últimos tiempos, se trataron de manifestaciones dispersas a raíz de temas laborales, falta de servicios y la grave escasez en todo sentido que vive el país. Sin embargo, en el transcurso del lunes, varias zonas de Caracas salieron a protestar bajo una misma consigna: desconocer la presidencia de Nicolás Maduro, cosa que muchos pensaban imposible en las zonas populares del oeste de Caracas, y con el recuerdo de la violenta represión de las protestas en 2017, que dejaron 157 muertos y miles de detenidos.

Poco después de los disturbios en Cotiza, el Tribunal Supremo de Justicia, leal al gobierno de Nicolás Maduro, no tardó en declarar nulos todos los actos de la Asamblea Nacional, e incluso el nombramiento de Juan Guaidó como presidente del Parlamento. La declaración no fue sorpresa para muchos, ya que el gobierno mantiene que la AN está en desacato desde el 2016 y es la tercera vez que declara dicha sentencia para desconocer a los anteriores dos presidentes de la AN. No obstante, la sentencia dictada fue el detonante para que se produjeran cacerolazos en varias zonas de la capital venezolana, que luego escalaron a protestas y enfrentamientos.

¿Se repite la historia de 23 enero 1958?

A 61 años del fin de la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero es una fecha valorada por los venezolanos. El principio del fin para Pérez Jiménez también comenzó un 21 de enero en los barrios del oeste de Caracas, entre ellos Cotiza. Pero esta lucha es diferente para la oposición: esta vez los venezolanos cuentan con el apoyo internacional, la asamblea nacional y gran parte de las redes sociales. Pero en lo interno, la oposición se enfrenta a un escenario complejo de corrupción, hambre e inseguridad donde quizá solo la amnistía no alcanza para motivar una insurrección. Quedará esperar al 23 de enero del 2019 para ver que efectos tendrá sobre los venezolanos y la región.

