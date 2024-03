Protestando contra Putin: la oposición rusa en el exilio

Imagen: DW

La muerte de Alexéi Navalni fue un shock para la oposición, pero también sirvió para enviar una señal: no se dejarán intimidar, la lucha por la democracia y la libertad debe continuar. Las elecciones en Rusia, en las que Vladímir Putin fue confirmado una vez más como presidente, son consideradas una farsa en occidente, ya que no tuvo rivales serios.

Imagen: DW

Los miembros de la oposición en Rusia, así como los rusos en el exilio, aprovecharon los comicios como una oportunidad para hacerse notar y ganar visibilidad. Pero, ¿qué pueden conseguir realmente? ¿Se convertirá la viuda de Navalni, Yulia Navalnaya, en el nuevo rostro de la oposición?

Un reportaje de Oxana Evdokimova.



