Protesta de policías llega a residencia presidencial argentina

Policías de la provincia de Buenos Aires se manifestaron este miércoles (09.09.2020) en demanda de mejores salarios y un grupo de ellos se concentró frente a la residencia presidencial de Olivos, donde el mandatario Alberto Fernández prometió atender su demanda y exigió respeto a la institucionalidad.

"Todo reclamo tiene un modo de hacerse, no vale cualquier cosa, no todo está permitido a la hora de reclamar", dijo el presidente tras varias horas de una protesta policial que se dispersó minutos antes de que el mandatario pronunciara su mensaje. "Les pido amigablemente, democráticamente que depongan esta actitud", agregó acompañado por ministros, congresistas y alcaldes bonaerenses.

La protesta comenzó el lunes con un reclamo salarial que las autoridades provinciales reconocieron como legítimo y prometieron atender. Pero el miércoles tomó un tono político luego que un grupo de agentes policiales se apostara frente a la residencia presidencial, exigiendo ser recibidos por el mandatario de centro-izquierda, pese a que los policías tienen jurisdicción provincial y no nacional.

Rodeado del gobernador Axel Kicillof y de intentendentes de la provincia de Buenos Aires del oficialismo y la oposición, Fernández aseguró que "es justo el reclamo y es necesario dar una respuesta. Confiamos en que el personal policial nos acompañe en este momento tan difícil, advierta el esfuerzo que estamos haciendo".

En tanto, organizaciones sociales y militantes afines al Gobierno convocaron por redes sociales a una manifestación a Olivos para "respaldar la democracia”, aunque finalmente desistieron ante el llamado del presidente: "agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez. A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo", tuiteó Fernández.

Asimismo, dirigentes de la oposición de centro-derecha rechazaron la manifestación a las puertas de la residencia presidencial. "No es la forma ni el lugar. Es inadmisible la presencia de efectivos de la policía en la quinta presidencial de Olivos", tuiteó al final del día el alcalde de la capital, el opositor Horacio Rodríguez Larreta.

¿Qué pide la policía?

Los policías reclaman un incremento salarial de entre 56 y 64 por ciento, según los escalafones, además de otras mejoras y que se les otorgue el derecho de conformar un sindicato. Los efectivos bonaerenses declararon que con salarios que parten de unos 30.000 pesos (380 dólares) "no llegan a fin de mes" y deben trabajar doce horas diarias para sumar ingresos adicionales, en los que cada hora extra se paga 40 pesos (50 centavos de dólar).

La policía provincial cuenta con unos 90.000 integrantes para garantizar la seguridad de unos 17 millones de habitantes del distrito, en un país de 44 millones. Fernández anunció, la semana pasada, una inversión en pesos equivalente a 460 millones de dólares para reforzar la seguridad en la provincia, donde el delito creció 30 por ciento, según cifras oficiales. "El desencadenante del reclamo fue el anuncio de la inversión para seguridad y nada para salarios", declaró el delegado policial Nicolás Masi a una radio local.

ama (efe, afp, cnn)