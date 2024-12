Prosigue búsqueda para resolver asesinato "selectivo" en NY

Armada con un creciente archivo de pistas, la policía de Nueva York sigue revisando videos de vigilancia y pidiendo ayuda al público en su búsqueda del atacante enmascarado que mató a tiros a un ejecutivo de UnitedHealth en una acera de Midtown Manhattan.

Brian Thompson, de 50 años, director ejecutivo de la unidad de seguros de UnitedHealth y padre de dos hijos, recibió un disparo por la espalda la madrugada del miércoles en lo que la policía describió como un ataque "flagrante y selectivo". El crimen ocurrió justo antes de la conferencia anual de inversores de la compañía en el Hilton de la Sexta Avenida.

La policía ha publicado múltiples fotos del sospechoso que fueron captadas por cámaras de seguridad de toda la ciudad durante su estancia en Nueva York. Todavía no han identificado públicamente al hombre, que fue visto por última vez conduciendo una bicicleta eléctrica en Central Park.

La policía ofreció una recompensa de 10.000 dólares por información que conduzca a un arresto y condena.

¿Venganza contra aseguradoras?

Las palabras "negar", "defender" y "deponer" estaban grabadas en casquillos de bala encontrados en la escena, dijeron fuentes policiales a ABC y al tabloide New York Post. Un portavoz del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York no quiso hacer comentarios sobre el informe.

Las palabras evocan el título del libro de 2010 del autor Jay Feinman, que critica a la industria de los seguros y se titula "Delay Deny Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It" (Retrasar, negar, defender: por qué las compañías de seguros no pagan las reclamaciones y qué se puede hacer al respecto). Feinman, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rutgers, se negó a hacer comentarios.

UnitedHealth es la aseguradora de salud más grande de Estados Unidos y brinda beneficios a decenas de millones de estadounidenses, que pagan más por la atención médica que las personas de cualquier otro país. Thompson se unió a UnitedHealth en 2004 y se convirtió en el director ejecutivo de UnitedHealthcare, una unidad de UnitedHealth Group, en abril de 2021.

Crimen minuciosamente planeado y ejecutado

Los investigadores creen que el sospechoso llegó a la ciudad de Nueva York el 24 de noviembre después de viajar desde Atlanta en autobús, informó CNN, citando fuentes policiales anónimas. El sospechoso se registró en un albergue de la ciudad con una identificación falsa y pagó en efectivo, informó CNN.

El caso del asesinato ocurrido en pleno corazón de Manhattan se ha vuelto difícil para la policía, debido a la minuciosidad con la que el crimen fue planeado y ejecutado. Imagen: Stefan Jeremiah/AP/picture alliance

Los detectives creen que el autor tenía experiencia con armas de fuego debido a la lentitud y la deliberación con las que disparó, informó CNN, citando a fuentes policiales que hablaron bajo condición de anonimato porque la investigación estaba en curso.

Un video de seguridad mostró al tirador, que vestía una sudadera con capucha, un pasamontañas y una mochila gris, caminando detrás de Thompson, levantando su pistola y disparándole por la espalda. La policía dijo que el pistolero llegó al exterior del hotel varios minutos antes que Thompson y esperó a que pasara antes de disparar, ignorando a otros transeúntes.

Pistas no concluyentes

CNN, cuyo reportero John Miller es un ex comisionado adjunto del Departamento de Policía de Nueva York, dijo que la policía encontró un teléfono en un callejón por el que corrió el pistolero y también recuperó una botella de agua que el tirador compró minutos antes del ataque.

Una huella dactilar en la botella de agua estaba demasiado sucia como para proporcionar más pistas sobre el tirador, informó el New York Times, citando a un alto funcionario de las fuerzas del orden.

el(Reuters, dpa)