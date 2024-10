¡Prohibida la matanza de polluelos!

Los gallos aportan pocos beneficios al mercado avícola, no ponen huevos y producen poca carne. Por eso muchos avicultores alemanes venden millones de pollitos al extranjero.

El bienestar de los animales suele pasarse por alto.

Los pollos machos no ponen huevos y además producen mucha menos carne, a diferencia de las razas de pollos criados para engorde.

Como no ponen huevos, cada año se sacrificaban en Alemania unos 45 millones de pollitos macho. Esto se prohibió en 2022. Desde entonces, muchos cartones de huevos procedentes de la producción alemana de gallinas ponedoras llevan la siguiente etiqueta: «Sin matanza de pollitos». Pero ¿dónde están ahora los gallos?



En Alemania, la cría de estos animales es tan costosa que la mayoría de las plantas de incubación no pueden afrontar los gastos. Los gallos suelen criarse en el extranjero, sobre todo en Polonia. Pero ¿cómo son las condiciones allí? Los defensores de los animales tienen pruebas de situaciones penosas para los animales.

Los criadores de pollos ghaneses no pueden competir con los pollos baratos importados.

Los gallos cebados se venden a menudo a África. En Ghana, la carne procedente de Europa suele ser más barata que la de las aves de corral nacionales. Los criadores ghaneses sufren grandes pérdidas a causa de las importaciones baratas de Europa.



El reportaje sigue el rastro, desde la eclosión de los pollitos en un corral alemán, hasta su cría en Polonia y su venta a Ghana. La investigación lo demuestra: La prohibición del sacrificio de pollitos en Alemania traslada los problemas al extranjero, y el bienestar animal suele ignorarse. La ley parece bienintencionada, pero no se ha reflexionado lo suficiente.

