Prohíben salir de Panamá al expresidente Martinelli

La Fiscalía de Panamá presentó este jueves (02.07.2020) cargos por blanqueo de capitales contra el expresidente Ricardo Martinelli, quien además tendrá que firmar cada mes ante las autoridades judiciales y no podrá salir del país.

El exmandatario es investigado por el caso conocido como New Business, en el que se indaga la compra de un grupo editorial, presuntamente con dinero público, durante su mandato (2009-2014).

"Les voy a ser franco, esto me cabrea, estar en esta persecución política que no tiene cuando terminar. Es un caso en el que nunca me habían mencionado, que no tiene ningún fundamento ni razón, me quieren involucrar porque me quieren anular", declaró Martinelli tras el interrogatorio.

"Le formularon cargos por blanqueo de capitales en la compra de un medio de comunicación", confirmó un miembro de la defensa de Martinelli, quien ya estuvo encarcelado de manera preventiva durante dos años tras ser extraditado en 2018 desde Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje, aunque fue exonerado en 2019 por un tribunal.

Sus abogados aseguran que no puede ser investigado nuevamente en función del llamado principio de especialidad, según el cual una persona no puede ser juzgada por otro asunto diferente al que provocó la extradición. Martinelli ha sido mencionado en múltiples escándalos de corrupción durante su administración, de la que una docena de sus ministros han estado detenidos.

El Ministerio Público también investiga al exmandatario Juan Carlos Varela (2014-2019), por un caso de presuntas donaciones ilegales de la constructora brasileña Odebrecht, acusada de pagar sobornos millonarios en Panamá y en una decena de países, en su mayoría latinoamericanos.

Martinelli ganó las elecciones de 2009 con Varela como compañero de fórmula, pero la coalición se rompió en 2011 cuando este último fue cesado de su cargo de canciller. Desde entonces, estos dos antiguos aliados políticos se han convertido en enemigos.

jc (afp, La Prensa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |