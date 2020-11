Principal sospechoso de la desaparición de Maddie McCann permanecerá en prisión

Derechos del Niño: "Yo conozco mis derechos"

"Los adultos son mucho más fuertes"

"Los niños tienen sus propios derechos. Para mí lo más importante es que todos los niños tengan alimentación, educación, seguridad y una familia, además de que no tengan que trabajar y ser explotados. Hay países en los que esto no se respeta. Eso esta muy mal porque los niños no pueden defenderse. Los adultos son mucho más fuertes". Frederika, 12 años, Colonia, Alemania

Autor: Helle Jeppesen