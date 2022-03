Primer plano - Patrullas en la alambrada - Los georgianos contra la ocupación rusa

En 2017, David Katsarava fundó una milicia de vigilancia con el objetivo de detener la ocupación gradual de Georgia por parte de Rusia. Al margen del conflicto de Ucrania y de la anexión de Crimea (2014), hace años que Rusia lleva adentrándose en Georgia de forma progresiva. Con la Guerra del Cáucaso de 2008, las regiones escindidas de Osetia del Sur y Abjasia se separaron de Georgia con la ayuda de Rusia. Rusia ha controlado estos territorios desde entonces. "El 20% de nuestro país fue ocupado por Rusia después de la guerra", dice el georgiano David Katsarava, "pero la ocupación no se acabó en 2008". Cada vez hay más fortificaciones fronterizas que atraviesan el territorio georgiano y violan el derecho internacional. Dividen los pueblos y separan a la gente de sus campos, de sus amigos y familiares. Pero eso no es todo: Katsarava afirma que la línea fronteriza se adentra cada vez más en territorio georgiano, un proceso que el gobierno de Tiflis parece incapaz de detener. Por ello, David Katsarava fundó un grupo de vigilancia en 2017. Su rival más poderoso es Rusia, que vigila la frontera en disputa con militares armados. Cualquiera que se acerque demasiado es detenido. El mayor problema es cuando no hay fortificaciones. El pastor Gogi Papitashvili ya no sabe dónde puede llevar su ganado. Sus praderas en la línea de demarcación de Osetia del Sur son cada vez más pequeñas porque los ocupantes avanzan cada vez más. El georgiano ya ha sido detenido tres veces. Casi todos los días, David Katsarava y sus vigilantes patrullan la línea de ocupación para documentar las actividades ilegales de los ocupantes y, en caso de duda, impedirlas.