Primer ministro sirio dispuesto a colaborar con los rebeldes

El primer ministro de Siria, Mohamed Ghazi al Jalali, aseguró este domingo (08.12.2024) que tiende su mano a "todo sirio que se interesa por este país para preservar sus instituciones", en un vídeo publicado después de que los insurgentes islamistas tomaran el control de la capital, Damasco.

"Estoy en mi casa, no la he abandonado porque pertenezco a este país y no conozco ningún otro país. Es mi patria. En estas horas en las que la gente siente preocupación y temor (...) Yo, por las instituciones del Estado, que no son mi propiedad ni de cualquier otra persona, sino que son de cada ciudadano sirio. Extendemos nuestra mano a todo sirio que se interesa por este país para preservar sus instituciones", dijo.

Biden monitorea "extraordinarios acontecimientos"

Mientras, en Washington, la Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden está monitoreando los "extraordinarios acontecimientos" en Siria.

Por su parte, los grupos rebeldes que penetraron el domingo en Damasco anunciaron que el "tirano" Bashar al Asad "ha huido", y llamaron a los ciudadanos en el exterior regresar a una "Siria Libre".

"El tirano Bashar al Asad ha huido" y "declaramos a la ciudad de Damasco libre", expresaron en Telegram las facciones rebeldes. Agregaron que "después de 50 años de opresión bajo el mando del (partido) Baaz y 13 años de crímenes y desplazamiento forzado (...) anunciamos hoy el fin de este período oscuro y el inicio de una nueva era para Siria".

gs (efe, afp)