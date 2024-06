Sunak rechaza dimitir tras críticas por ausencia en "Día D"

"No voy a parar", "no voy a dejar de luchar por el futuro de nuestro país", aseguró el jefe del Gobierno conservador británico, Rishi Sunak, a los periodistas, durante un viaje al sur de Inglaterra.

El dirigente de 44 años, que llegó al poder a finales de 2022, va muy por detrás en las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones del 4 de julio, por lo que su rival laborista, Keir Starmer, parece bien situado para sustituirle, tras catorce años de Gobiernos conservadores.

Sunak pidió disculpas la semana pasada, reconociendo su "error" por haber acortado su asistencia a los actos por el 80º aniversario del desembarco de Normandía para grabar una entrevista televisiva.

El jefe del Gobierno conservador no asistió el jueves a la conmemoración internacional del "Día D" en Omaha Beach, en Normandía, presidida por el mandatario francés, Emmanuel Macron, y en presencia de numerosos jefes de Estado, como el estadounidense Joe Biden o el ucraniano Volodimir Zelenski.

"Un error"

Antes de regresar a Londres, Sunak había participado en una ceremonia en el memorial británico de Ver-sur-Mer, pero la ausencia del primer ministro en el acto principal de las conmemoraciones levantó críticas en el Reino Unido, país que tuvo un papel importante en el desembarco aliado en Normandía, el 6 de junio de 1944.

"Tras reflexionar sobre el tema, fue un error no quedarme más tiempo en Francia... y pido disculpas", dijo Sunak el viernes.

Nigel Farage, líder del partido de extrema derecha Reform UK, eurófobo y defensor de posturas radicales contra la inmigración, afirmó que Rishi Sunak no entendía "nuestra cultura".

Pero el primer Ministro no quiso alimentar la controversia con Farage. "No voy a entrar en eso porque no creo que sea bueno para nuestra política ni para nuestro país", dijo.

Según una encuesta de YouGov, el 65% de los británicos consideró "inaceptable" que Rishi Sunak acortara su participación en las conmemoraciones del Día D.

rml (afp, dpa, reuters)